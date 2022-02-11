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Finlandês conquista o ouro no esqui cross country 15km na Olimpíada de Inverno; brasileiro fica em 90º lugar

Livo Niskanen cravou o tempo de 37min54s8, seguido de Alexander Bolshunov e Johannes Klaebo no pódio. Manex Silva fez sua terceira prova em Pequim 2022...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 06:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 06:29
O finlandês Livo Niskanen conquistou a medalha de ouro no esqui cross country 15km estilo clássico masculino, nesta sexta-feira, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Ele fez o tempo de 37min54s8. Alexander Bolshunov, do Comitê Olímpico Russo, e o norueguês Johannes Klaebo completaram o pódio. O brasileiro Manex Silva terminou a prova em 90º lugar.Manex foi o 83º atleta a largar. Ele terminou os 15km com o tempo de 50min35s1, 12m40s3 a mais que o medalhista de ouro Livo Niskanen.
Essa foi a segunda medalha de Niskanen em Pequim 2022. Ele também faturou um bronze no esquiatlo.
Manex Silva volta a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno ainda. A próxima prova do brasileiro, que já disputou três nesta edição, é no dia 19 de fevereiro.
Crédito: ManexSilvaaindavaivoltaracompetirnosJogosOlímpicosdeInvernodePequim(Foto:WanderRoberto/COB

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