Finlandês conquista o ouro no esqui cross country 15km na Olimpíada de Inverno; brasileiro fica em 90º lugar

O finlandês Livo Niskanen conquistou a medalha de ouro no esqui cross country 15km estilo clássico masculino, nesta sexta-feira, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Ele fez o tempo de 37min54s8. Alexander Bolshunov, do Comitê Olímpico Russo, e o norueguês Johannes Klaebo completaram o pódio. O brasileiro Manex Silva terminou a prova em 90º lugar.Manex foi o 83º atleta a largar. Ele terminou os 15km com o tempo de 50min35s1, 12m40s3 a mais que o medalhista de ouro Livo Niskanen.