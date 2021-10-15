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Finalistas olímpicos estreiam na Copa Brasil de Vela

Torneio em Ilhabela, no litoral de São Paulo, reúne classes olímpicas para Paris-2024, Pan-Americanas e convidadas. Destaque fica por conta de  Albrecht e Gabriela Nicolino Sá...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 15:53

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 15:53

Crédito: Caio Souza | On Board Sports
Um dos destaques da Copa Brasil de Vela 2021, em Ilhabela, litoral de São Paulo, é a presença da dupla finalista olímpica de Tóquio-2020 Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino Sá. Os representantes do país na classe NACRA ficaram em décimo no Japão e escolheram o evento para marcar o início do ciclo olímpico de Paris-2024.
A NACRA, assim como Windsurf Formula Foil, Formula Kite, iQFoil e Finn, começaram as disputas da Copa Brasil na última quinta-feira, competição que reúne quase 200 atletas de todas as federações. As provas são organizadas e chanceladas pela CBVela - Confederação Brasileira de Vela.
Entre os melhores do mundo, Samuel e Gabi prestigiam a Copa Brasil para interagir com a nova geração e voltar ao ritmo de regata. Os dois venceram as três regatas do dia em Ilhabela (SP).
-Estávamos há bastante tempo enferrujados, não velejávamos desde as Olimpíadas então estamos retomando nosso ciclo olímpico no dia de hoje, bastante satisfeitos com a nossa performance e de poder estar competindo nesse lugar tão bonito que é Ilhabela-destacou Samuel Albrecht.
Como tático do barco Crioula de Porto Alegre (RS), Samuel Albrecht foi campeão e recordista da Semana de Vela de Ilhabela, tradicional evento que ocorre sempre nos meses de julho no Yacht Club de Ilhabela. O gaúcho conhece a raia como poucos no País. A competição tem mais atletas de Tóquio 2020 como Ana Barbachan (470) e Marco Grael (49er), além de treinadores como Juan Sienra e Alexandre Paradeda.
A Copa Brasil conta também com as classes ILCA 7 (Masc.), ILCA 6 (Fem.), ILCA 6 (Masc.), 470 (Misto), 49er, Snipe (misto), Hobie Cat 16, Star, 420 (Aberto e Fem.), 29er (Masc e Fem), ILCA 4.7, HC 16 com balão (Misto), Dingue, e Bic Techno 293+ (Masc e Fem).

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