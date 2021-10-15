Finalistas olímpicos estreiam na Copa Brasil de Vela

Crédito: Caio Souza | On Board Sports

Um dos destaques da Copa Brasil de Vela 2021, em Ilhabela, litoral de São Paulo, é a presença da dupla finalista olímpica de Tóquio-2020 Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino Sá. Os representantes do país na classe NACRA ficaram em décimo no Japão e escolheram o evento para marcar o início do ciclo olímpico de Paris-2024.

A NACRA, assim como Windsurf Formula Foil, Formula Kite, iQFoil e Finn, começaram as disputas da Copa Brasil na última quinta-feira, competição que reúne quase 200 atletas de todas as federações. As provas são organizadas e chanceladas pela CBVela - Confederação Brasileira de Vela.

Entre os melhores do mundo, Samuel e Gabi prestigiam a Copa Brasil para interagir com a nova geração e voltar ao ritmo de regata. Os dois venceram as três regatas do dia em Ilhabela (SP).

-Estávamos há bastante tempo enferrujados, não velejávamos desde as Olimpíadas então estamos retomando nosso ciclo olímpico no dia de hoje, bastante satisfeitos com a nossa performance e de poder estar competindo nesse lugar tão bonito que é Ilhabela-destacou Samuel Albrecht.

Como tático do barco Crioula de Porto Alegre (RS), Samuel Albrecht foi campeão e recordista da Semana de Vela de Ilhabela, tradicional evento que ocorre sempre nos meses de julho no Yacht Club de Ilhabela. O gaúcho conhece a raia como poucos no País. A competição tem mais atletas de Tóquio 2020 como Ana Barbachan (470) e Marco Grael (49er), além de treinadores como Juan Sienra e Alexandre Paradeda.