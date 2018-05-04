Finalistas do Metropolitano de Beach Soccer serão conhecidos no sábado

O Rio Branco quer chegar à decisão Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

A principal atração da terceira rodada do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer, que será realizada neste sábado (05), na Arena Esportiva AERT, no Bairro de Fátima, na Serra, é a definição dos finalistas masculinos. Rio Branco e Geração/Doctum, com seis pontos, decidem a vaga em um dos jogos mais esperados, pela Chave B.

Pela Chave A, o favorito à conquista da vaga é o CTM, de Anchieta, única equipe com seis pontos. UVV e Juventude estão com três pontos e ainda podem se classificar.

Serão disputados na quadra 1, os seguintes jogos: Rio Branco x CTVV (feminino), às 8 horas; UVV x CTM (masculino), às 9 horas; Capixaba x Vila Velhense (feminino), às 10 horas e Rio Branco x Geração/Doctum (masculino), às 11 horas.

E na quadra 2 os jogos: Meninos da Ilha x UFES (masculino), às 8 horas; Galáticas x CTM (feminino), às 9 horas; Bom de Bola x Juventude (masculino), às 10 horas e São Pedro x Inter (feminino), às 11 horas.

Atletas em clima de decisão

Os atletas contam as horas para o início dos jogos. Nossa expectativa para o último jogo, primeiro é fazer a nossa parte que é ganhar do time de Aracruz, o Bom de Bola. E depois esperar pelo resultado de CTM x UVV, torcendo pela vitória da UVV no tempo normal. Pois, assim, teremos chance de chegar à grande final do campeonato metropolitano por meio do saldo de gols em caso de empate triplo de pontos, destacou Leandrão, do Juventude.

O Geração busca vaga nas finais Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Fizemos uma boa partida sábado passado e tivemos mais uma semana de preparação. Corrigimos as falhas defensivas e vamos entrar motivados em busca da vitória e da classificação para a final, disse Rui, do CTM, de Anchieta.

A UVV, conforme Vitor Visa, tem equipe formada por universitários que além de estudar também trabalham. Mas ganhou em entrosamento durante a competição e vai lutar para surpreender o CTM, único invicto da chave.

Segundo Jonathan Gomes, do Geração/Doctum, artilheiro do Metropolitano com nove gols, o confronto contra o Rio Branco será eletrizante. Certamente, como se diz, quem errar menos garante a vaga. Os dois elencos são bastante capacitados, formados por atletas experientes e de potencial técnico elevado.

Diogo Malias, um dos mais antigos do elenco do Rio Branco Beach Soccer, espera jogo equilibrado, mas com relativo favoritismo do Geração/Doctum. Ambas equipes treinam regularmente e estão preparadas para este confronto. Geração é favorito pelas apresentações que tem feito nessa e em outras competições. Já o Rio Branco não conta com alguns dos seus principais jogadores e passa por uma renovação de talentos. Mas tem base forte e pode avançar na competição.