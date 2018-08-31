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Semifinais

Finalistas do Estadual de Futebol de Areia serão conhecidos no domingo

Os jogos, do feminino e masculino, acontecem a partir das 8 horas, na Praça dos Namorados, em Vitória

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 14:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 14:45
Tuanny, do Vila Nova/Vila Velha Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
As semifinais do Campeonato Estadual de Futebol de Areia acontecem neste domingo (02), na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória. Quatro jogos serão realizados (no feminino e masculino), a partir das 8 horas, com entrada franca. As primeiras a entrar em ação no domingo são as meninas: São Pedro x PSNE e em seguida Anchieta x Vila Nova/Vila Velha. 
Reconhecemos o potencial de Anchieta, que tem uma equipe muito forte. Mas, vamos com tudo em busca da vitória porque este título é da maior importância para nosso grupo, destacou Tuanny, do Vila Nova/Vila Velha, único time invicto na competição.
Masculino
As semifinais do Estadual Masculino começam às 10 horas. O primeiro jogo será entre Anchieta e Rio Novo/Rio Branco. Anchieta, inclusive, terá o reforço de Bruno Xavier. Logo depois jogam Vila Velha e Santa Leopoldina. 
Na semifinal entraremos com o time completo, o que não aconteceu na primeira fase da competição. Vamos subir sim de produção e lutar pela vaga na final, prometeu Luan, de Santa Leopoldina.
Erick Lyrio, de Vila Velha Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Nosso trabalho tem sido diário e muito sério. Então entraremos em quadra cientes do nosso potencial. É foco total agora e muita entrega de todo o grupo, disse Erick, de Vila Velha.
Será um jogo difícil contra a seleção de Anchieta que busca o tetracampeonato. Mas treinamos forte, corrigimos as falhas durante a semana e teremos a volta de jogadores importantes que estavam suspensos, comentou Digão, do Rio Novo/Rio Branco e da seleção brasileira sub-20.
Fizemos boas exibições na fase classificatória, mas não ganhamos nada ainda. Temos que entrar em quadra determinados e sempre respeitando nosso adversário, disse o goleiro Gean Pietro, da seleção de Anchieta e também da seleção brasileira sub-20.

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