Finais do Estadual de Futsal Feminino acontecem neste final de semana

Fim de semana decisivo no Estadual de Futsal Feminino Crédito: Federação Espírito Santense de Futebol de Salão/Divulgação

A finais do Capixaba de Futsal Feminino prometem pegar fogo neste final de semana. As semifinais rolam neste sábado (05), e a grande final será realizada no domingo (06), em jogo único.

Pela Chave Metropolitana, duas equipes se classificaram de maneira invicta: União Jucu e Arsenal. O União garantiu o primeiro lugar do grupo graças ao saldo de gols, e o Arsenal ficou na segunda colocação. Já na Chave Norte, o Boa Esperança conquistou o topo sem nenhum tropeço, com duas vitórias maiúsculas, enquanto o São Gabriel terminou em segundo lugar com uma vitória e uma derrota.

Conforme previsto no regulamento, na primeira semifinal deste sábado (05) o União Jucu enfrenta o São Gabriel. Na segunda partida do dia o Boa Esperança encara o Arsenal. Os jogos serão disputados no ginásio da Sesport, em Vitória, a partir das 16h. Os vencedores das semifinais se enfrentam no domingo (06) no confronto que vale o título. O duelo decisivo tambpem acontece na Sesport e está marcado para às 8h.

Para Adria Kiill, do União Jucu, que é cria do bairro onde fica localizado o clube, apesar dos desfalques de sua equipe, não vai faltar entrega nas finais. “Nós teremos alguns desfalques importantes para essa decisão, mas não vai faltar entrega do nosso grupo. E também não creio em favoritos. Tenho certeza que todos os jogos serão bastante disputados”, avalia a jovem atleta.

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