  Filipe Toledo vence John John, vai à semifinal em Bells Beach e assume a liderança do ranking da WSL
Filipe Toledo vence John John, vai à semifinal em Bells Beach e assume a liderança do ranking da WSL

Paulista conquista a classificação no dia do seu aniversário e mantém o Brasil vivo na briga pelo título na Austrália. Italo Ferreira e Miguel Pupo perdem no último minuto
Publicado em 16 de Abril de 2022 às 09:32

16 abr 2022 às 09:32
O Brasil segue em busca do primeiro título de uma etapa da temporada de 2022 do Circuito Mundial de surfe da WSL. Neste sábado, Filipe Toledo comemorou o aniversário de 27 anos com a classificação para a semifinal da etapa de Bells Beach, na Austrália, ao bater o havaiano bicampeão mundial John John Florence, e de quebra assumiu a liderança do ranking. Filipe obteve os recordes do dia na vitória e triunfou por 16,40 a 14,76, com uma nota 9,63 na melhor onda do dia. O resultado, conquistado de forma emocionante, fez com que o brasileiro vingasse a derrota sofrida na disputa pelo título do último do mesmo evento em 2019 para John John.
+ Altos e baixos após doping, luta por Paris-2024 e gratidão ao Flamengo: Rafaela Silva abre o coração
- Acredito que foi um presente de aniversário de Deus, tenho certeza disso. Eu estava orando antes da bateria começar e a primeira onda boa veio para mim, então todas as orações foram atendidas. Quando você começa a bateria com uma onda boa, tem que fazer logo a segunda nota, especialmente contra alguém como o John John (Florence). Estou muito feliz em ganhar dele e eu amo vir para Bells. É um momento especial, estou sem minha família aqui, mas eu amo vocês. Isso significa muito para mim - celebrou Toledo.
O paulista terá pela frente agora o australiano Ethan Ewing, que eliminou o compatriota Owen Wright na primeira bateria. Na outra semi, o duelo entre os também australianos Callum Robson e Jack Robinson definirá o outro lugar na decisão. A chamada está marcada para este sábado, às 18h (de Brasília), com transmissão do SporTV e da WSL.
Italo Ferreira e Miguel Pupo também disputaram as quartas de final, mas caíram para australianos no último minuto das suas baterias. O primeiro perdeu para Jack Robinson por 14,00 a 13,80. O segundo foi derrotado por Callum Robson, por 13,54 a 13,00.
Filipe Toledo vingou derrota para John John em 2019 e segue na briga pelo título em Bells Beach

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

