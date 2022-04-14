Filipe Toledo vai às oitavas de final da etapa de Bells Beach da WSL

O brasileiro Filipe Toledo garantiu a classificação para a terceira rodada da etapa de Bells Beach, na Austrália, do Circuito Mundial de surfe da WSL. Nesta quarta-feira, ele despachou o australiano Mikey Wright, por 15,16 a 14,67.Para chegar ao resultado, Filipinho precisou buscar uma virada a oito minutos do fim, tirando um 6,33 após uma sequência de batidas e uma rasgada. Quarto colocado no ranking, o paulista terá pela frente na próxima fase o australiano Connor O'Leary. Caio Ibelli, sexto do mundo, acabou eliminado no terceiro round. Ele perdeu para o americano Nat Young por 13,50 a 8,60. Outras surpresas aconteceram na rodada: o americano Griffin Colapinto foi derrotado pelo australiano Owen Wright (13,67 a 12,34), e o sul-africano Jordy Smith não resistiu ao jovem australiano Jackson Baker (14,60 a 10,90).
Bicampeão mundial, John John Florence derrotou o brasileiro João Chianca, o Chumbinho, por 18,86 a 17,71 e também avançou às oitavas de final.
Ainda entram em ação na terceira fase João Chumbinho, Miguel Pupo, Deivid Silva, Jadson Andre, Samuel Pupo e o campeão olímpico Italo Ferreira.