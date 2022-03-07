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Filipe Toledo perde para americano e fica com o vice-campeonato da etapa da WSL em Peniche

Com o vice, o brasileiro avançou para a 4ª colocação do ranking, com 14.440 pontos
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LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 09:15

Publicado em 07 de Março de 2022 às 09:15

Nesta segunda-feira, Filipe Toledo foi superado pelo americano Griffin Colapinto pela final da etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) em Peniche, Portugal. O resultado da decisão terminou em 14.34 a 14.20 e o brasileiro ficou com o vice-campeonato.Nas semifinais da etapa em Peniche, Filipe Toledo superou de virada o brasileiro Italo Ferreira, enquanto Griffin Colapinto venceu John John Florence, bicampeão mundial.
Na decisão, Griffin Colapinto surfou apenas seis ondas. O americano abriu a série com um 4.67 e, depois, com um 3.83. Na sequência, conseguiu o 7.67 e o 6.67, que o fizeram se tornar campeão da etapa.
Enquanto isso, Filipe Toledo surfou 11 ondas e teve sua melhor nota com 7.53. Antes, Filipinho já havia surfado um 6.67, ficando com um somatório de 14.20. A última boa onda do brasileiro na série foi um 5.90, que não foi suficiente para reverter o resultado.
Filipe Toledo avançou para a 4ª colocação do ranking, com 14.440 pontos. Quem lidera é o japonês Kanoa Igarashi, com 17.290 pontos. Além de Filipinho, outros brasileiros no Top 10 são Caio Ibelli e Italo Ferreira.
As duas próximas etapas do Circuito Mundial serão realizadas na Austrália. A primeira, em Bells Beach, entre os dias 10 e 20 de abril, e a segunda em Margaret River, dos dias 24 de abril a 4 de maio.
Crédito: FilipeToledoficacomovice-campeonatonaetapadePeniche,Portugal(Foto:Divulgação

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