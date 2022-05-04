Filipe Toledo luta, mas cai nas oitavas de final em Margaret River por apenas três centésimos

O brasileiro Filipe Toledo está fora da etapa de Margaret River do Circuito Mundial de surfe. Nesta terça-feira, o número 1 do mundo perdeu para o americano Net Young em uma bateria emocionante, em que quase conseguiu uma virada nos minutos finais.

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O rival levou e melhor por 15.66 a 15.63 e vai encarar Ethan Ewing na próxima fase. O australiano foi o responsável pela frustração de outro brasileiro, Caio Ibelli, ao levar a melhor no confronto seguinte ao de Toledo, por 16.43 a 14.03.

Nos segundos finais, Filipe precisava de 7.66 para virar o placar, e acreditou que seria possível. Três juízes deram a nota que bastaria para a virada (7.8), mas os outros dois apontaram 7.2 e 7.3, gerando a média de 7.63. Por apenas três centésimos, o surfista deixou a disputa. O brasileiro precisava pelo menos se classificar às quartas para seguir na liderança do ranking. Agora, ele pode perder o posto em caso de vitória do havaiano John John Florence ou do americano Kelly Slater na etapa australiana.

- É difícil digerir esse resultado. Você dá o seu melhor, três juízes me deram a virada, mas dois não, e a vitória não veio. Vou voltar para casa e buscar dar o meu melhor em G-Land. Só vou seguir buscando o meu melhor e aproveitar o processo - disse Filipe, em entrevista à WSL.

Antes do paulista, Samuel Pupo também se despediu de Margaret River, ao perder para o o sul-africano Matthew McGillivray por 14.50 a 10.74. Jadson André enfrenta o sul-africano Jordy Smith em busca a classificação para as quartas.