  • Início
  • Mais Esportes
  • Filipe Toledo, Italo, Caio Ibelli, Jadson André, Samuel e Miguel Pupo se classificam às oitavas do WSL
Filipe Toledo, Italo, Caio Ibelli, Jadson André, Samuel e Miguel Pupo se classificam às oitavas do WSL

Em uma prova cheia de reviravoltas em Margaret River, seis brasileiros avançam para à próxima fase da liga mundial de surfe...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 09:19

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 09:19
Em Margaret River, na Austrália, seis brasileiros se classificaram às oitavas de final e dois ficaram pelo caminho na terceira fase da Liga Mundial de Surfe (WSL). Filipe Toledo, Italo Ferreira, Caio Ibelli, Jadson André e os irmãos Samuel e Miguel Pupo garantiram a vaga na fase seguinte.> Calendário das semifinais de conferência dos playoffs 2022 da NBA
João Chumbinho foi derrotado por Italo Ferreira em uma bateria emocionante. Os brasileiros começaram com duas ondas logo na abertura, Chumbinho conseguiu um 4,67 e 2,17, enquanto Ítalo se deu melhor e ficou com 6 e 5,50. Enquanto o novato saiu para trocar a prancha, o campeão olímpico aumentou o somatório com uma nota 6,60.
Depois de voltar, Chumbinho conseguiu um 5,07 e precisava de 7,53 para conseguir a virada. Ele arriscou e conseguiu uma nota 7,77. Mas, Italo foi atrás e virou no fim. No final, ficou em 13,53 a 12,84.
Ítalo vai enfrentar nas oitavas o brasileiro Miguel Pupo, que derrotou o australiano Owen Wright por 11,50 a 8,93. Já Samuel, que bateu Connor O'Leary por 11,73 a 10,84, enfrentará Matthew McGillivray.Filipe Toledo em Margaret River (Crédito: Matt Dunbar / World Surf League)Campeão da WSL em Bells Beach, Filipe Toledo venceu Ryan Callinan por 11,40 a 9,83 e vai disputar a vaga na próxima fase com o americano Nat Young.
O brasileiro Deivid Silva também foi um dos eliminados da etapa em Margaret River após ser derrotado pelo havaiano Barron Mamiya.
VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS
John John Florence (HAV) x Kolohe Andino (EUA)Callum Robson (AUS) x Griffin Colapinto (EUA) Matthew McGillivray (AFS) x Samuel Pupo (BRA)Italo Ferreira (BRA) x Miguel Pupo (BRA)Filipe Toledo (BRA) x Nat Young (EUA)Caio Ibelli (BRA) x Ethan Ewing (AUS)Jadson André (BRA) x Jordy Smith (AFS)Jack Robinson (AUS) x Barron Mamiya (HAV)
