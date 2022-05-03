Filipe Toledo, Italo, Caio Ibelli, Jadson André, Samuel e Miguel Pupo se classificam às oitavas do WSL

Em Margaret River, na Austrália, seis brasileiros se classificaram às oitavas de final e dois ficaram pelo caminho na terceira fase da Liga Mundial de Surfe (WSL). Filipe Toledo, Italo Ferreira, Caio Ibelli, Jadson André e os irmãos Samuel e Miguel Pupo garantiram a vaga na fase seguinte.
João Chumbinho foi derrotado por Italo Ferreira em uma bateria emocionante. Os brasileiros começaram com duas ondas logo na abertura, Chumbinho conseguiu um 4,67 e 2,17, enquanto Ítalo se deu melhor e ficou com 6 e 5,50. Enquanto o novato saiu para trocar a prancha, o campeão olímpico aumentou o somatório com uma nota 6,60.
Depois de voltar, Chumbinho conseguiu um 5,07 e precisava de 7,53 para conseguir a virada. Ele arriscou e conseguiu uma nota 7,77. Mas, Italo foi atrás e virou no fim. No final, ficou em 13,53 a 12,84.
Ítalo vai enfrentar nas oitavas o brasileiro Miguel Pupo, que derrotou o australiano Owen Wright por 11,50 a 8,93. Já Samuel, que bateu Connor O'Leary por 11,73 a 10,84, enfrentará Matthew McGillivray.Filipe Toledo em Margaret River (Crédito: Matt Dunbar / World Surf League)Campeão da WSL em Bells Beach, Filipe Toledo venceu Ryan Callinan por 11,40 a 9,83 e vai disputar a vaga na próxima fase com o americano Nat Young.
O brasileiro Deivid Silva também foi um dos eliminados da etapa em Margaret River após ser derrotado pelo havaiano Barron Mamiya.
VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS
John John Florence (HAV) x Kolohe Andino (EUA)Callum Robson (AUS) x Griffin Colapinto (EUA) Matthew McGillivray (AFS) x Samuel Pupo (BRA)Italo Ferreira (BRA) x Miguel Pupo (BRA)Filipe Toledo (BRA) x Nat Young (EUA)Caio Ibelli (BRA) x Ethan Ewing (AUS)Jadson André (BRA) x Jordy Smith (AFS)Jack Robinson (AUS) x Barron Mamiya (HAV)