Filipe Toledo e Miguel Pupo avançam às quartas de final da etapa de Bells Beach do Mundial de surfe

Os brasileiros Filipe Toledo e Miguel Pupo estão nas quartas de final da etapa de Bells Beach, na Austrália, do Circuito Mundial de surfe da WSL. Nesta quinta-feira, eles venceram suas baterias das oitavas com propriedade e mantiveram a nação na disputa pelo título.O Brasil, que não foi ao topo do pódio em nenhuma das três etapas realizadas do torneio masculino em 2022, ainda terá mais um nome garantido na próxima fase, já que Italo Ferreira e Samuel Pupo se enfrentam em bateria verde e amarela.Filipe foi o primeiro representante do país a cair na água, na terceira bateria do dia, e mais uma vez deu show. Com 16.26 (8.43 + 7.83), ele eliminou o local Connor O'Leary, que 13.00 (6.17 + 6.83).