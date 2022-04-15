Filipe Toledo e Miguel Pupo avançam às quartas de final da etapa de Bells Beach do Mundial de surfe

Os brasileiros Filipe Toledo e Miguel Pupo estão nas quartas de final da etapa de Bells Beach, na Austrália, do Circuito Mundial de surfe da WSL. Nesta quinta-feira, eles venceram suas baterias das oitavas com propriedade e mantiveram a nação na disputa pelo título.O Brasil, que não foi ao topo do pódio em nenhuma das três etapas realizadas do torneio masculino em 2022, ainda terá mais um nome garantido na próxima fase, já que Italo Ferreira e Samuel Pupo se enfrentam em bateria verde e amarela.Filipe foi o primeiro representante do país a cair na água, na terceira bateria do dia, e mais uma vez deu show. Com 16.26 (8.43 + 7.83), ele eliminou o local Connor O'Leary, que 13.00 (6.17 + 6.83).
Seu adversário nas quartas será o havaiano John John Florence, que "atropelou" o local Morgan Cibilic por 17.77(9.07 + 8.70) a 7.83 (5.50 + 2.33).
Miguel conseguiu uma das maiores ondas do dia. Graças às suas manobras radicais, o brasileiro somou 13.63, tendo como melhores notas 7.83 e 5.80, para derrotar Andino, que não passou de 10.90, com um 6.40 e um 4.50.
O adversário na próxima fase será o australiano Callum Robson, que passou pelo americano Kolohe Andino por 14.76 (7.83 + 6.93) a 10.90 (4.50 + 6.40).