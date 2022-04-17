Filipe Toledo é campeão da etapa de Bells Beach e assume a liderança da temporada da WSL

O título da etapa de Bells Beach da Liga Mundial de Surfe é de Filipe Toledo. O brasileiro bateu o australiano Callum Robson na final, no início da madrugada deste domingo (no Brasil), e ficou com o famoso troféu em forma de sino. Além disso, ele sai da Austrália como líder do ranking após quatro etapas disputadas na temporada.Com um show de aéreos e boas manobras, Filipinho bateu Robson na decisão por 14,74 a 12,94. Após começar a disputa com uma nota 6, o brasileiro teve seu melhor desempenho na segunda onda, quando acertou um aéreo alley-oop, seguido de um reverse, garantindo um 8,17.

Após ter conseguido um 5,17 e depois um 7,77, o australiano viu Filipe responder melhorando a sua primeira nota para um 6,57, deixando a disputa em 14,74 a 12,94. Buscando um 6,98 para virar, Robson bem que tentou, mas não conseguiu bater o brasileiro, que acabou ficando com o título.

Essa foi a 11ª primeira conquista de Filipe Toledo na WSL na carreira, e a primeira de um surfista brasileiro na temporada. Com o título de uma das provas mais importantes do circuito, Filipinho disse que estava realizando um sonho.

- Ainda não acredito que vou balançar esse sino. Sempre foi um sonho conquistar esse evento. Tem muita história, são tantos nomes especiais nesse troféu. Todos anos que a gente vem aqui têm altas ondas. Eu não sei o que falar agora. Têm sido muito loucas as últimas semanas, tudo estava tão conectado. Mesmo que as ondas não estivessem tão boas hoje, eu tentei surfar e achar as melhores e ficar positivo em todas as situações. Foi demais - disse Filipinho em entrevista à WSL.

FINAL FEMININA

Entre as mulheres, a australiana Tyler Wright ao vencer a havaiana Carissa Moore na final. Porém, a segunda colocada assumiu a ponta do ranking da temporada.