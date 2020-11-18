Filipe Toledo anuncia apoio a talento da nova geração do surfe brasileiro

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Inaugurada no início do ano em Ubatuba (SP) com o propósito de incentivar o surfe na cidade, a Filipe Toledo Surf Store anunciou seu primeiro atleta na equipe. Pedro Henrique foi o escolhido pelo ídolo Filipe Toledo e por seu pai, Ricardo Toledo. O jovem talento de 12 anos já mostrou “serviço” durante o Hang Loose Attack, realizado na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, em novembro, usando o adesivo da loja em sua prancha, com o quarto lugar na categoria sub12 e o sétimo na disputa acima, a sub14.

- O Pedrinho era um projeto que já tinha em mente, um sonho que queria realizar. Poder estar aqui e assinar esse contrato com ele, sem dúvida é um combustível a mais para o seu futuro. Eu quero passar a ele o que eu tive. Instigação, motivação, para não desacreditar onde quer chegar. Eu cheguei lá com muito foco, determinação, apoio de patrocinadores, lojas, pessoas - disse Filipe.

O atual top 4 do Circuito Mundial fala da relação antiga com o jovem talento e também com seus pais.

- Vi nascer praticamente, surfava junto quando ele era pequenininho. Levava ele no longboard. Já tem uma história e poder ter o Pedrinho no time da Filipe Toledo Surf Store é uma honra. Sei que vai representar muito bem Ubatuba, a loja e o Brasil mundo afora em breve - ressalta Filipinho.

- Estou bem feliz com esse apoio, ainda mais sendo escolhido pelo Filipe e pelo Ricardinho. É um grande incentivo e espero chegar longe e garantir grandes resultados - fala o atleta, que é filho e sobrinho de surfistas e começou a ficar em pé na prancha com apenas dois anos de idade, estimulado pelo tio, Gustavo Araújo.

- Desde pequeno ele foi apaixonado pelo surfe e sentava na areia para ver os meninos surfarem, inclusive o Filipe Toledo - conta a mãe, Carolina Araújo.