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FIFOS organiza a Brasil Ladies Cup para desenvolver o futebol feminino de society no Brasil

Ideia é fazer com que seja a semana do futebol feminino em todo o país...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 18:31

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 18:31

Crédito: Divulgação/Brasil Ladies Cup
A FIFOS, Federação Internacional de Football Soccer Society, anunciou o lançamento do Brasil Ladies Cup, projeto que chega para se consolidar como a semana do futebol feminino no Brasil e tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento da modalidade, por meio de eventos que fomentem a prática.A estreia do Brasil Ladies Cup acontece entre os dias 12 e 19 de dezembro na cidade de São Paulo. Durante uma semana, o futebol feminino será a principal pauta no esporte brasileiro com o intercâmbio de conhecimento em diversas palestras, troca de experiências em clínicas de futebol, ações sociais e com a 1ª edição do campeonato feminino de futebol que contará com a presença de oito equipes. O projeto, aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria Especial do Esporte, tem o apoio institucional da FPF.
Ferroviária, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, América de Cali (COL), River Plate (ARG) e Santiago Morning (CHI) são as equipes confirmadas para a 1ª edição do campeonato. Entre os dias 12 e 16 de dezembro, os times se enfrentam em 12 partidas que serão disputadas no recém-inaugurado, Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. A grande final será no dia 19 de dezembro, no Allianz Parque, casa do Palmeiras e que conta com gramado sintético.
Fora das quatro linhas, os organizadores programaram uma agenda completa com palestras gratuitas para profissionais e aspirantes do setor. Além disso, estão sendo planejadas ações sociais para incentivar a prática do esporte por meninas e mulheres de diferentes faixas etárias. A programação será disponibilizada nas redes sociais do Brasil Ladies Cup.- O Brasil Ladies Cup é um marco para o crescimento do futebol feminino no país, a modalidade demanda um calendário sólido e queremos contribuir significativamente. O nosso objetivo não é apenas organizar o torneio, mas fomentar o futuro da modalidade, agregando conhecimento aos profissionais do setor e cativando os torcedores a apoiarem as equipes, além de incentivar a prática do esporte - disse Marcello Cordeiro Sangiovanni, Presidente da FIFOS.
- É um prazer enorme para Federação se juntar a iniciativas que visam desenvolver o Futebol Feminino como um todo, pensando desde a capacitação da cadeia envolvida no esporte como a consolidação do calendário. Trata-se de uma oportunidade única para os clubes brasileiros disputarem uma competição com clubes estrangeiros. Com certeza irá agregar muito pra todos, com troca de experiências -afirma Ana Lorena Marche, coordenadora de Futebol Feminino da FPF.

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