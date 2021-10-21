FIFOS organiza a Brasil Ladies Cup para desenvolver o futebol feminino de society no Brasil

Crédito: Divulgação/Brasil Ladies Cup

A FIFOS, Federação Internacional de Football Soccer Society, anunciou o lançamento do Brasil Ladies Cup, projeto que chega para se consolidar como a semana do futebol feminino no Brasil e tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento da modalidade, por meio de eventos que fomentem a prática.A estreia do Brasil Ladies Cup acontece entre os dias 12 e 19 de dezembro na cidade de São Paulo. Durante uma semana, o futebol feminino será a principal pauta no esporte brasileiro com o intercâmbio de conhecimento em diversas palestras, troca de experiências em clínicas de futebol, ações sociais e com a 1ª edição do campeonato feminino de futebol que contará com a presença de oito equipes. O projeto, aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria Especial do Esporte, tem o apoio institucional da FPF.

Ferroviária, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, América de Cali (COL), River Plate (ARG) e Santiago Morning (CHI) são as equipes confirmadas para a 1ª edição do campeonato. Entre os dias 12 e 16 de dezembro, os times se enfrentam em 12 partidas que serão disputadas no recém-inaugurado, Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. A grande final será no dia 19 de dezembro, no Allianz Parque, casa do Palmeiras e que conta com gramado sintético.

Fora das quatro linhas, os organizadores programaram uma agenda completa com palestras gratuitas para profissionais e aspirantes do setor. Além disso, estão sendo planejadas ações sociais para incentivar a prática do esporte por meninas e mulheres de diferentes faixas etárias. A programação será disponibilizada nas redes sociais do Brasil Ladies Cup.- O Brasil Ladies Cup é um marco para o crescimento do futebol feminino no país, a modalidade demanda um calendário sólido e queremos contribuir significativamente. O nosso objetivo não é apenas organizar o torneio, mas fomentar o futuro da modalidade, agregando conhecimento aos profissionais do setor e cativando os torcedores a apoiarem as equipes, além de incentivar a prática do esporte - disse Marcello Cordeiro Sangiovanni, Presidente da FIFOS.