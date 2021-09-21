Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Fifa coloca Leozinho na lista dos jovens destaques da fase de grupos do Mundial de futsal
mais-esportes

Fifa coloca Leozinho na lista dos jovens destaques da fase de grupos do Mundial de futsal

Ala de 22 anos brilhou com gols e dribles pelo Brasil no torneio realizado na Lituânia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 19:05

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 19:05

Crédito: Thais Magalhães/CBF
Um dos destaques da Seleção Brasileira no Mundial de Futsal, Leozinho foi nomeado pela Fifa como um dos cinco melhores jovens da competição. Aos 22 anos, o ala do Sorocaba já marcou duas vezes na competição e ganhou notoriedade principalmente pelos dribles no torneio realizado na Lituânia.
+ Classe master ganha mais destaque, e CBJJE projeta São Paulo Open de Jiu-Jitsu; confira
Veloz e habilidoso, o jogador tem sido chamado de "novo Falcão" por torcedores e imprensa. Leozinho entrará em campo novamente pelo Brasil na quinta-feira, quando a Seleção encara o Japão nas oitavas de final do Mundial, às 14h (horário de Brasília). Capitão da equipe, Rodrigo elogiou o ala.
+ Laura Pigossi vai às quartas de duplas em Valência, na Espanha
- Ele é o futuro do nosso esporte. Eu tenho o privilégio de jogar com ele no Sorocaba. Ele pode fazer coisas de tirar o fôlego com a bola. Ele tem um potencial magnífico - disse o capita à Fifa. Além de Leozinho, também entraram na lista o marroquino Youssef Jouad, o uzbeque Khusniddin Nishonov, o vietnamita Nguyen Van Hieu e o português Zicky.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados