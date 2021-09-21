Fifa coloca Leozinho na lista dos jovens destaques da fase de grupos do Mundial de futsal

Crédito: Thais Magalhães/CBF

Um dos destaques da Seleção Brasileira no Mundial de Futsal, Leozinho foi nomeado pela Fifa como um dos cinco melhores jovens da competição. Aos 22 anos, o ala do Sorocaba já marcou duas vezes na competição e ganhou notoriedade principalmente pelos dribles no torneio realizado na Lituânia.

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Veloz e habilidoso, o jogador tem sido chamado de "novo Falcão" por torcedores e imprensa. Leozinho entrará em campo novamente pelo Brasil na quinta-feira, quando a Seleção encara o Japão nas oitavas de final do Mundial, às 14h (horário de Brasília). Capitão da equipe, Rodrigo elogiou o ala.

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