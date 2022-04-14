Festival de polo aquático abre pré-inscrições para terceira edição em Bauru

A terceira edição do HabaWaba Brasil (Happy Baby Water Ball) está confirmada e aberta para pré-inscrições. O festival infantil que busca incentivar a prática do polo aquático será realizado na Arena ABDA, em Bauru (SP), nos dias 7 a 11 de dezembro de 2022. A participação no evento deve ser solicitada de forma online, por meio do formulário HabaWaba.
O festival, com crianças do Sub-10 e Sub-13, chega à sua terceira edição na cidade de Bauru (SP) graças à parceria entre a Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) e Waterpolo Development (WPD).
O HabaWaba já foi disputado na Itália, Espanha, Grécia, América do Norte e Ásia. A competição infantil chegou ao Brasil em 2020 e desde então é realizado anualmente, na moderna Arena ABDA, no interior de São Paulo (SP).
- O HabaWaba Brasil é fundamental para o fomento do polo aquático. Na Itália, o HabaWaba é o maior evento de polo aquático infantil. Já aqui no Brasil tivemos algumas dificuldades por conta da pandemia da Covid-19, mas chegamos na terceira edição em Bauru. O campeonato está em desenvolvimento e acredito que será um sucesso - explicou Alexandre Zwicker, presidente da Polo Aquático Brasil (PAB).
Responsável pela organização do HabaWaba Brasil, Jana Grossi está no evento desde a primeira etapa e fala sobre o seu crescimento.
- Estamos indo para a terceira edição do Habawaba Brasil. Em 2020, tivemos 14 equipes inscritas e na segunda edição foram 25 times. Para este ano, as expectativas são grandes. Trouxemos mais uma categoria para o evento, além da sub13, também teremos a categoria sub10. Para o sub13 esperamos receber times internacionais e dobrar o número de equipes do ano passado. Acreditamos que com a vinda do Habawaba para o Brasil, conseguiremos evoluir o nível do polo aquático brasileiro e fomentar a base do esporte nos clubes - afirmou Jana Grossi.