Festival de Natação promete estimular crianças especiais

Com o objetivo de estimular a prática esportiva e a coordenação motora de crianças e adolescentes com deficiência, o Festival de Natação acontece neste sábado (27), a partir do meio-dia no Colégio Castro Alves. A Apae e o Cariacica Down, que são instituições de auxílio e assistência familiar da pessoa com deficiência, terão participação especial no evento, que é organizado pela a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Cariacica (Semesp).

Diego Lemos, um dos organizadores do evento, informou que o departamento recebeu a inscrição de aproximadamente 200 crianças. As provas acontecem pela subdivisão das categorias de 2 a 14 anos. Todos os alunos vão receber uma medalha de premiação por participarem das provas durante o festival.

Festival de Natação tem o objetivo de estimular a prática esportiva e a coordenação motora de crianças e adolescentes com síndrome de down Crédito: Semesp Cariacica/Divulgação

Para Diego, o festival coloca em evidência a inclusão e desperta para o respeito às crianças com deficiência. Todo ano são três festivais realizados, nosso foco é fazer as crianças se sentirem pertencentes e incluídas em nossa sociedade, elas chegam ansiosas acompanhadas dos responsáveis para nadar e quando recebem a medalha ficam radiantes, é gratificante para mim e para os responsáveis disse o gestor.

O Cariacica Down é uma associação que assiste 78 famílias que possuem filhos com síndrome de down em Cariacica. A instituição existe há um ano e teve iniciativa com a união de pais que compartilhavam do desejo de oferecer uma qualidade de vida a seus filhos.

Paula Schaydegger trabalha como pedagoga na associação, ela idealizou o projeto nadando com o down, que estimula a prática da natação esportiva em crianças com down. Ela conta que foi partir desse projeto que as crianças começaram a participar do Festival de Natação da Semesp. Nossos meninos não tinham essa oportunidade de inclusão nos esportes, e com o projeto nadando com o down aqui na associação conseguimos fazer a inclusão deles para que participassem do Festival de Natação, nessa edição do festival temos dez alunos participando, declarou.

O professor de educação física da Apae de Cariacica, enxerga essa participação dos alunos da entidade como uma oportunidade de erradicar as diferenças. A Apae também possui projeto interno de natação, de acordo com o professor são 90 alunos atendidos no turno matutino e vespertino. Para ele essa participação mostra que todos são capazes de vencer suas limitações. Temos um aluno excepcional que assistimos e que está preparado para vencer qualquer competição de natação, dominando todas as especificidades desse esporte, para nós é um orgulho e mostra que não existe barreiras nem limitação a quem quer que seja concluiu.

Esta é a terceira edição do Festival de Natação em Cariacica. Para o ano que vem está sendo analisado um projeto que realize a competição dessa modalidade de inclusão no Campeonato Estadual de Natação.