Ferrari da Vela de Oceano vence a Regata da Ilha da Vitória no Campeonato Brasileiro

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

O barco mais moderno do Brasil, o Phoenix, do Iate Clube de Santos, foi o vencedor da regata de percurso Ilha da Vitória, no primeiro dia do Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano realizado no 12º International Paint Ubatuba Sailing Festival, realizado pelo Ubatuba Iate Clube.

O veleiro de fibra de carbono que estreou na Semana de Vela de Ilhabela, no fim de julho, cruzou a linha de chegada com 3h33min e fechou no tempo corrigido com 5h07min54s, pouco a frente do barco Avohai, de Lars Grael, que fechou com o tempo corrigido de 5h11min11s.

Eduardo Souza Ramos, comandante do Phoenix, vibrou com o desempenho do veleiro: "Fomos muito bem, fizemos o possível, barco rendeu muito. Sempre falta algo a ajustar, mas melhor do que estavamos no outro campeonato, mais entrosados e sabendo mais coisas de como tocar o veleiro",disse.

Filho de Torben Grael e que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, Marco Grael está pela primeira vez na tripulação e gostou de andar na máquina: "Barco bem moderno, mais moderno do Brasil. Barco é bem rápido, dá uma margem e um prazer muito grande andar nele, velocidade muito grande é uma Ferrari, barco está muito bom, ainda tem alguns ajustes para deixar melhor , Eduardo está de parabéns por ele, é uma linda máquina".

O terceiro lugar na classe ORC ficou com o Rudá, do Clube Internacional de Regatas, de Santos (SP), seguido pelo 4Z Phytoervas, e o Asbar IV.

Ao todo foram 31,8 milhas náuticas navegadas neste sábado para os barcos da classe ORC, a principal de Vela de Oceano, e os veleiros da BRA-RGS e Clássicos que também buscam o título Brasileiro na classe. Estes cruzaram a linha de chegada somente no período da noite com o barco Bruschetta saindo vencedor após quase sete horas no mar sendio 6h00min07s no tempo corrigido deixando o Kameha Meha em segundo lugar e o Lady Lou, de Torben Grael, na terceira colocação.

Evandro Csordas,comandante do barco que tem o pentacampeão mundial e medalhista de Ouro Pan-Americano, Maurício Santa Cruz, na tripulação, celebrou a vitória: "Fizemos umaregata longa, difícil eramos um dos menores barcos, Bruschetta largou muito bem, nossa equipe seguiu a estratégia planejada . Santinha (Maurício Santa Cruz) fez muita diferença, ele conhece muito este barco (venceu quatro títulos mundiais somente com ele) , o Ricardo que estava conosco conhece muito bem essa raia. Tomamos decisões acertadas durante toda regata e na volta conseguimos chegar bem. Foi um grande dia, neste domingo tem mais e vamos descansar para ir para a luta novamente".

O último barco a cruzar foi o Tachaua, às 22h42min com 10h28min no mar e quase dez horas no tempo corrigido.

O Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano segue neste domingo a partir das 12h com o segundo dia de regatas e termina na terça-feira com adefinição dos campeões.

Resultados deste Sábado (04/09):

ORC

1 - Phoenix - 5h07min54s (tempo corrigido)2 - Avohai - 5h11min11s3 - Rudá - 5h12min00s4 - 4Z - 5h18min51s5 - Asbar IV - 5h21min44s6 - Caballo Loco - 5h22min56s7 - Loyalty 06 - 5h24min34s8 - Zorro - 5h25min15s9 - Bicho Grilo - 5h27min24s10 - Bravo - 5h31min56s11 - Montecristo - 5h38min20s12 -Argos - 5h50min38s13 - Asbar II - 6h31min46s14 - Maestrale Due - 7h20min29s15 - MyBoy - 7h28min44s16 - Tanuki - 7h29min59s17 - Beiramar - DNF17 - Boto V - DNC

BRA-RGS e Clássicos

1 - Bruschetta - 6h00min07s (tempo corrigido)2 - Kameha Meha - 6h25min44s3 - Lady Lou - 6h31min54s4 - BelezaPura 2 - 6h37min22s5 - BL3 Urca - 6h45min34a6 - Bravo I - 6h56min46s7 - Lucnan - 7h53min56s8 - Mais Rabugento - 8h59min 49s9 - Tachaua - 9h54min50s10 - Malagueta 4 - DNF10 - Asterisco - DNF10 - Kaiamurá - DNF10 - Criloa - DNF10 - Mais Bakanna - DNF10 - Baforada - DNF10 - Blue Peace - DNF10 - Brazuca - DNF10 - Iguinho di Mamãe - DNF

Bico de Proa

Categoria A

1 - Nautilus - 2.50.442 - Anaue - 3.34.593 - San Nicola - DNF4 - Sirocco - DNF

Categoria B