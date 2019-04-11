Fernando Vanucci tem infarto e está internado sem previsão de alta

Jornalista Fernando Vanucci Crédito: Reprodução

O jornalista Fernando Vanucci, de 68 anos, está internado no CTI do Hospital Alemão Osvaldo Cruz desde a madrugada da última quarta-feira após sofrer um infarto enquanto palestrava em uma faculdade de Santo Amaro, região sul da cidade de São Paulo.





"Não recomendo infarto. É muito triste, muito duro", disse Vanucci ao 'Uol Esporte' em tom de brincadeira.