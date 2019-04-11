Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Fernando Vanucci tem infarto e está internado sem previsão de alta

Jornalista de 68 anos passou mal na última quarta-feira, durante palestra em São Paulo

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 18:34

Publicado em 

11 abr 2019 às 18:34
Jornalista Fernando Vanucci Crédito: Reprodução
O jornalista Fernando Vanucci, de 68 anos, está internado no CTI do Hospital Alemão Osvaldo Cruz desde a madrugada da última quarta-feira após sofrer um infarto enquanto palestrava em uma faculdade de Santo Amaro, região sul da cidade de São Paulo.
 
"Não recomendo infarto. É muito triste, muito duro", disse Vanucci ao 'Uol Esporte' em tom de brincadeira.
Segundo o boletim médico do jornalista, que atualmente é editor de esportes da Rede Brasil e comentarista do “RB Notícias”, não há previsão de alta hospitalar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados