Fernando Vanucci tem infarto e está internado sem previsão de alta

O jornalista Fernando Vanucci, de 68 anos, está internado no CTI do Hospital Alemão Osvaldo Cruz desde a madrugada da última quarta-feira após sofrer um infarto enquanto palestrava em uma faculdade de Santo Amaro, região sul da cidade de São Paulo.
"Não recomendo infarto. É muito triste, muito duro", disse Vanucci ao 'Uol Esporte' em tom de brincadeira.
Segundo o boletim médico do jornalista, que atualmente é editor de esportes da Rede Brasil e comentarista do “RB Notícias”, não há previsão de alta hospitalar.