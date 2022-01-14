Feras do Street batem papo com a imprensa antes da disputa do STU National 2022 em Criciúma

Acompanhados do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e do presidente da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, Neto Uggioni, seis dos principais nomes da modalidade Street do skate brasileiro concederam uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira. Os atletas vão disputar a primeira etapa do STU National 2022, no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi.Medalhista olímpica em 2021, Rayssa Leal, a 'Fadinha', estará presente no torneio e contou sua expectativa para a abertura da temporada, além de estar confiante em levantar o troféu, que nem fez na edição do ano passado.

- Estar em Criciúma é sempre uma honra. E em 2021 abrimos a corrida olímpica aqui. E deu tudo certo no fim, com uma medalha de prata em Tóquio. Vou buscar a mesma linha que tracei aqui no ano passado, mas tentando novas manobras, e quem sabe não levo o troféu de novo? Mas o importante mesmo é fazer tudo com alegria, se divertir e brindar o público que, dessa vez, poderá estar nas arquibancadas e torcendo de perto por nós - revelou Rayssa.

Pâmela Rosa, que também participou das Olimpíadas de Tóquio em 2021, disse que está empolgada em começar a temporada na pista de Criciúma, onde ainda não competiu em sua carreira.

- Somos muito fominhas de skate, não tem jeito. Basta ter competição que estamos presentes. Viemos de uma mini férias e estamos bem empolgados por chegar aqui e começar com o pé direito. Tivemos um ano de 2021 em que todos evoluíram muito. Apesar de ser minha primeira vez em Criciúma, a temporada passada também começou aqui, o que é muito legal. Em relação não só a essa etapa, mas de uma maneira geral, temos sempre que explorar a pista inteira. Nas manobras, o grau de dificuldade é o que conta. Daí precisamos ousar. Mas basta andar leve e se divertindo - contou Pâmela.

Campeã da Liga Pro Skate em Portugal na temporada passada, Virgínia Fortes Águas comentou estar animada em competir em Criciúma e reencontrar os amigos que também estarão na disputa da competição.

- Estou bem feliz de voltar a Criciúma, agora com a presença de público. Sem falar que é sempre muito legal estar ao lado dos amigos nas etapas. A gente acaba crescendo juntos nos campeonatos e a amizade é muito grande. Eu e a Rayssa, por exemplo, corremos juntas desde os 6, 7 anos. Quanto à minha temporada passada, tive a felicidade de ser campeã portuguesa no meu primeiro ano na Europa. Conheci muitas meninas de qualidade durante os 5 meses que competi por lá. E é legal ter esse reconhecimento. Espero um 2022 ainda melhor - relatou.O catarinense Kalani Konig falou que está animado em disputar a competição em Criciúma e que se sente 'em casa' em uma das melhores pistas do Brasil. O atleta completou que espera evoluir na STU National 2022.

- Adoro correr aqui, nesta que é, sem dúvida alguma, uma das melhores pistas do país. Eu me sinto muito bem aqui, até porque sou catarinense e valorizo muito isso. Estou praticamente correndo em casa. O que espero da etapa e do ano é evolução. Será uma temporada para desenvolver ainda mais o meu skate, e espero já me sair bem em Criciúma - disse Kalani.

Os experiente Lucas Rabelo e Marcelo 'Formiga' revelaram que estão empolgados com a nova geração do skate brasileiro.

- Também sentimos esse friozinho na barriga de início de temporada e de competições. É boa essa sensação. O STU National em Criciúma em 2021 foi muito bom, realmente a pista é acima da média. Só temos que aproveitar e nos divertir. E é muito legal ver essa nova geração chegando forte e num nível alto. É uma honra ver essa molecada toda andando assim. Vamos, aos poucos, tendo uma exata noção da pista pra ter uma ideia do que vamos fazer no momento da competição. Depois, é só encaixar as manobras na hora certa - comentou Lucas.

- Sou de uma geração mais antiga do skate de rua e, hoje, temos grandes skatistas park. É legal ver essa garotada sair pelo mundo mostrando essa vibe, mas no mesmo clima de confraternização e amizade. Conheço todos eles desde criança. É a evolução do esporte, e isso é fundamental. Vamos mostrar aqui muito do que o skate tem de melhor - relatou Formiga.

O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e o presidente da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, Neto Uggioni, relataram que receber a STU National é importante para a cidade.

- É um privilégio para Criciúma receber atletas desse nível no nosso Skate Park, que é, inclusive, uma das melhores estruturas do Brasil. Essa é a segunda vez que recebemos esse evento, que coloca Criciúma no cenário das melhores competições da modalidade - exaltou o prefeito Clésio Salvaro.

- Estarmos na rota do skate brasileiro é importante para a cidade, movimenta a economia, turismo, rede hoteleira. Além de comprovar que estamos no caminho certo, investindo nas pessoas e no esporte, onde os criciumenses poderão ver de perto grandes nomes da modalidade - explicou Neto Uggioni.

A etapa de Criciúma do STU National, que abre o circuito brasileiro 2022 de Skate e vale pontuação máxima no ranking nacional. A competição terá transmissão ao vivo no Tik Tok (nesta sexta e no sábado), no SporTV 2 (no sábado a partir das 13h) e com exclusividade na programação oficial do Verão Espetacular da TV Globo, domingo, das 10h às 12h. E o público que quiser acompanhar de perto cada manobra poderá solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla – basta acompanhar a divulgação nas redes sociais.