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Aflição

Fera das corridas de rua, capixaba pode perder movimento das pernas

Marcos Neri de Oliveira, de 38 anos, teve sua coluna atingida enquanto tentava ajudar uma vizinha durante uma obra

Publicado em 08 de Março de 2018 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 15:55
Protagonista em muitas corridas de rua realizadas no Espírito Santo e considerado um dos melhores corredores capixabas na atualidade, Marcos Neri de Oliveira luta contra o próprio corpo. Internado no Hospital São Lucas, em Vitória, ele sofreu um acidente enquanto tentava ajudar uma amiga durante uma obra - a casa, feita de madeira, desabou em cima dele e sua coluna foi a região mais afetada. Agora, por não conseguir mais trabalhar, Marcos acumula problemas. Tenta conseguir uma cirurgia para evitar que o mais grave aconteça: perder o movimento das pernas.
Marcos Neri de Oliveira está internado em estado grave no Hospital São Lucas Crédito: Acervo Pessoal
Marcos Neri exibe com orgulho suas façanhas Crédito: Acervo Pessoal
Aos 38 anos e apaixonado por corridas de rua, Marcos está no top três entre atletas profissionais de corrida de rua, mas teve de optar pela profissão de artesão para sustentar a família. Engana-se quem pensa que ele se arrepende. O competidor tem paixão pelo que faz e não deixa faltar nada em casa. É o que conta o irmão Marivaldo Neri, que lamenta o fato de hoje Marcos não conseguir mais cumprir com a sua rotina.
"Todos nós estamos bastante tristes com essa situação. Ele é um cara batalhador, que dedica sua vida em prol do esporte e de fazer as pessoas que o rodeiam felizes. Estamos preocupados com o risco de ele perder os movimentos das pernas, pois correr é o que ele mais ama fazer. Nossa esperança é de que ele opere logo e que tudo ocorra muito bem. Estamos pedindo a Deus para que tudo dê certo", comentou Marivaldo, que está ao lado do irmão no Hospital São Lucas desde o acidente.
Marcos Neri durante prova de corrida de rua Crédito: Acervo Pessoal
Mas Marcos, além do irmão Marivaldo, tem enfrentado o problema com a ajuda de outros familiares e amigos. Assim que souberam da situação do atleta, os colegas corredores se mobilizaram. Capitaneado por Marivaldo, companheiro frequente de treinos, o grupo está lutando para conseguir a quantia necessária para que ele se recupere o quanto antes e para que os riscos sejam afastados.
Como ajudar
Nome: Marcos Neri Oliveira
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0881
Operação: 013
Conta: 00020432-6
Telefone de contato: 99790-0708 (Marivaldo)

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