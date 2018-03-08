Fera das corridas de rua, capixaba pode perder movimento das pernas

Protagonista em muitas corridas de rua realizadas no Espírito Santo e considerado um dos melhores corredores capixabas na atualidade, Marcos Neri de Oliveira luta contra o próprio corpo. Internado no Hospital São Lucas, em Vitória, ele sofreu um acidente enquanto tentava ajudar uma amiga durante uma obra - a casa, feita de madeira, desabou em cima dele e sua coluna foi a região mais afetada. Agora, por não conseguir mais trabalhar, Marcos acumula problemas. Tenta conseguir uma cirurgia para evitar que o mais grave aconteça: perder o movimento das pernas.

Marcos Neri de Oliveira está internado em estado grave no Hospital São Lucas Crédito: Acervo Pessoal

Marcos Neri exibe com orgulho suas façanhas Crédito: Acervo Pessoal

Aos 38 anos e apaixonado por corridas de rua, Marcos está no top três entre atletas profissionais de corrida de rua, mas teve de optar pela profissão de artesão para sustentar a família. Engana-se quem pensa que ele se arrepende. O competidor tem paixão pelo que faz e não deixa faltar nada em casa. É o que conta o irmão Marivaldo Neri, que lamenta o fato de hoje Marcos não conseguir mais cumprir com a sua rotina.

"Todos nós estamos bastante tristes com essa situação. Ele é um cara batalhador, que dedica sua vida em prol do esporte e de fazer as pessoas que o rodeiam felizes. Estamos preocupados com o risco de ele perder os movimentos das pernas, pois correr é o que ele mais ama fazer. Nossa esperança é de que ele opere logo e que tudo ocorra muito bem. Estamos pedindo a Deus para que tudo dê certo", comentou Marivaldo, que está ao lado do irmão no Hospital São Lucas desde o acidente.

Marcos Neri durante prova de corrida de rua Crédito: Acervo Pessoal

Mas Marcos, além do irmão Marivaldo, tem enfrentado o problema com a ajuda de outros familiares e amigos. Assim que souberam da situação do atleta, os colegas corredores se mobilizaram. Capitaneado por Marivaldo, companheiro frequente de treinos, o grupo está lutando para conseguir a quantia necessária para que ele se recupere o quanto antes e para que os riscos sejam afastados.

Como ajudar

Nome: Marcos Neri Oliveira

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0881

Operação: 013

Conta: 00020432-6