Felipe Wu garante classificação para Tóquio e admite 'ciclo conturbado'

Crédito: Pascal GUYOT / AFP

Medalhista de prata na Rio-2016 no tiro esportivo, o brasileiro Felipe Wu garantiu a classificação para a Olímpiada de Tóquio no último domingo. Na Copa do Mundo disputada em Nova Déli, o atirador conquistou a quarta colocação na pistola de ar 10 metros e o resultado o fez subir 69 posições no ranking.

Antes, o paulista de 28 anos estava em 79º lugar na classificação geral, mas o quarto lugar na disputa na Índia o levou para a 10º colocação. O brasileiro alcançou a marca de 200 pontos na final. O primeiro colocado foi o iraniano Javad Foroughi, com 243,6 pontos. Nos Jogos do Rio, Wu fez 202,1.

Como todos os atletas à frente dele já haviam conquistado a vaga ou o país havia atingido a cota máxima de inscritos na prova, ele assegurou a classificação para a segunda Olimpíada de sua carreira. Até então, o atirador havia falhado em todas as tentativas de se classificar. Na etapa final da Copa do Mundo de 2019, o atleta terminou a prova em 75º.

- O trabalho tem sido bastante difícil. Esse ciclo olímpico foi mais conturbado do que eu gostaria, e a vaga demorou para chegar. Mas o trabalho sério, a luta do dia a dia de treinamentos felizmente mostraram resultados. Com certeza meu desafio é maior, daqui até os Jogos de Tóquio, mas o amor pelo esporte é o que nos move e nos dá forças, independentemente de quaisquer contratempos - disse o brasileiro.

Wu ganhou a medalha de prata na mesma prova dos Jogos Olímpicos do Rio. Seu desempenho foi o melhor de um atleta brasileiro nos Jogos Olímpicos para essa modalidade desde os Jogos da Antuérpia, em 1920. O vice-campeão olímpico agora representará o Brasil no tiro esportivo das Olímpiadas de Tóquio e segue com esperança de outro ótimo resultado.