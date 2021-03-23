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Felipe Wu garante classificação para Tóquio e admite 'ciclo conturbado'

Brasileiro, que ficou com a prata na Rio-2016, conquistou a quarta colocação na pistola de ar 10 metros na Copa do Mundo, em Nova Déli, e saltou para a décima posição no ranking...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 15:18

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 15:18
Crédito: Pascal GUYOT / AFP
Medalhista de prata na Rio-2016 no tiro esportivo, o brasileiro Felipe Wu garantiu a classificação para a Olímpiada de Tóquio no último domingo. Na Copa do Mundo disputada em Nova Déli, o atirador conquistou a quarta colocação na pistola de ar 10 metros e o resultado o fez subir 69 posições no ranking.
Antes, o paulista de 28 anos estava em 79º lugar na classificação geral, mas o quarto lugar na disputa na Índia o levou para a 10º colocação. O brasileiro alcançou a marca de 200 pontos na final. O primeiro colocado foi o iraniano Javad Foroughi, com 243,6 pontos. Nos Jogos do Rio, Wu fez 202,1.
Como todos os atletas à frente dele já haviam conquistado a vaga ou o país havia atingido a cota máxima de inscritos na prova, ele assegurou a classificação para a segunda Olimpíada de sua carreira. Até então, o atirador havia falhado em todas as tentativas de se classificar. Na etapa final da Copa do Mundo de 2019, o atleta terminou a prova em 75º.
- O trabalho tem sido bastante difícil. Esse ciclo olímpico foi mais conturbado do que eu gostaria, e a vaga demorou para chegar. Mas o trabalho sério, a luta do dia a dia de treinamentos felizmente mostraram resultados. Com certeza meu desafio é maior, daqui até os Jogos de Tóquio, mas o amor pelo esporte é o que nos move e nos dá forças, independentemente de quaisquer contratempos - disse o brasileiro.
Wu ganhou a medalha de prata na mesma prova dos Jogos Olímpicos do Rio. Seu desempenho foi o melhor de um atleta brasileiro nos Jogos Olímpicos para essa modalidade desde os Jogos da Antuérpia, em 1920. O vice-campeão olímpico agora representará o Brasil no tiro esportivo das Olímpiadas de Tóquio e segue com esperança de outro ótimo resultado.
Wu iniciou sua trajetória no esporte aos 11 anos com o Rifle 7022 da CBC por lazer. Ele começou a se destacar nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010, em Singapura, quando conquistou a medalha de prata. No mesmo ano, levou a medalha de ouro ao compor a equipe brasileira nos Jogos Sul-Americanos de Medelín. Também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2014, em Santiago. No Pan de Toronto, em 2015, foi medalhista de ouro na categoria pistola de ar de 10 metros.

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