Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Federação Internacional de Esgrima divulga primeiros eventos do calendário de competições para 2021
mais-esportes

Federação Internacional de Esgrima divulga primeiros eventos do calendário de competições para 2021

Em razão da pandemia, não serão realizados novos torneios internacionais em 2020
...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 12:20
Crédito: AFP
É hora de planejar o ano de 2021. Por conta da pandemia de Covid-19, a Federação Internacional de Esgrima (FIE) confirmou que não serão realizados novos eventos internacionais neste ano. Ao mesmo tempo, apresentou as datas dos primeiros eventos internacionais da temporada 2020/2021, a partir de janeiro. Todos os eventos ainda carecem de confirmação e detalhamento.
Os primeiros eventos da temporada 2020/2021, de acordo com o calendário, devem ser as etapas da Copa do Mundo Feminina de Espada, em Havana, Cuba; a Copa do Mundo Feminina de Florete, em Katowice, na Polônia; e, as etapas do Grand Prix de Sabre (feminino e masculino), ainda sem locais definidos. Os três torneios estão previstos para acontecer entre os dias 15 e 17 de janeiro. Ao todo, 32 eventos foram listados pela FEI, até maio do próximo ano.
A temporada 2019/2020 foi suspensa na metade de março, por conta da pandemia. Faltavam poucos eventos para o fechamento do ranking olímpico, que definiria as equipes classificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, além das classificações individuais para o torneio.
O Pré-Olímpico das Américas, competição que classificará mais um atleta em cada arma e gênero, independentemente da posição no ranking olímpico, acontecerá em abril, no Panamá, mas ainda não tem data definida. Quatro atletas brasileiros buscam a vaga neste torneio: Athos Schwantes (espada masculino), Bia Bulcão (florete feminino), Karina Trois (sabre feminino) e Bruno Pekelman (sabre masculino). Nathalie Mollhausen (espada feminino) e Guilherme Toldo (florete masculino) já estão garantidos nos Jogos Olímpicos.
Com as primeiras definições do calendário internacional, a Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) inicia os estudos para o calendário nacional da próxima temporada. Neste ano, há possibilidade de realização de alguns eventos entre novembro e dezembro, entre eles o Campeonato Brasileiro.Confira a lista de eventos internacionais listados pela FIE:
Espada
Copa do Mundo Cuba – 15 a 17/1 – Havana (Fem.)
GP Catar – 29 a 31/1 – Doha (Fem.)
Copa do Mundo Espanha – 12 a 14/2 – Barcelona (Fem.)
Copa do Mundo Canadá – 12 a 14/2 – Vancouver (Masc.)
Copa do Mundo Alemanha – 26 a 28/2 – Heidenhaim (Masc.)
Copa do Mundo China – 19 a 21/3 – Chegdu (Fem.)
Copa do Mundo Argentina – 19 a 21/3 – Buenos Aires (Masc.)
Grand Prix da Colômbia – 30/4 a 2/5 – Cali (Fem./Masc.)
Grand Prix da Hungria – 5 a 7/5 – Budapeste (Fem./Masc.)
Copa do Mundo França – 14 a 16/5 – Paris (Masc.)
Copa do Mundo Emirados Árabes – 14 a 16/5 – Abu-Dhabi (Fem.)
Florete
Copa do Mundo Polônia – 15 a 17/1 – Katowice (Fem.)
Copa do Mundo França – 16 a 17/1 – Paris (Masc.)
Grand Prix da Itália – 12 a 14/2 – Turim (Fem./Masc.)
Copa do Mundo Egito – 26 a 28/2 – Cairo (Masc.)
Copa do Mundo – 27 a 28/2 – a definir (Fem.)
Grand Prix dos Estados Unidos – 12 a 14/3 – Anaheim (Fem./Masc.)
Copa do Mundo Rússia – 30/4 a 2/5 – São Petersburgo (Masc.)
Copa do Mundo Alemanha – 30/4 a 2/5 – Tauber (Fem.)
Grand Prix da China – 14 a 16/5 – Shangai (Fem./Masc.)Sabre
Grand Prix – 15 a 17/1 – a definir (fem.)
Grand Prix – 15 a 17/1 – a definir (masc.)
Copa do Mundo Estados Unidos – 29 a 31/1 – Salt Lake City (Fem.)
Copa do Mundo Polônia – 20 a 22/2 – Varsóvia (Masc.)
Copa do Mundo Itália – 5 a 7/3 – Pádua (Masc.)
Copa do Mundo Grécia – 5 a 7/3 – Atenas (Fem.)
Copa do Mundo Hungria – 19 a 21/3 – Budapeste (Masc.)
Copa do Mundo Bélgica – 19 a 21/3 – Sint-Niklaas (Fem.)
Grand Prix da Coreia do Sul – 24 a 26/4 – Seul (Fem./Masc.)
Copa do Mundo Espanha – 7 a 9/5 – Madri (Masc.)
Copa do Mundo Tunísia – 7 a 9/5 – Tunis (Fem.)
Grand Prix da Rússia – 21 a 23/5 – Moscou (Fem./Masc.)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados