Federação Internacional de Esgrima divulga primeiros eventos do calendário de competições para 2021

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É hora de planejar o ano de 2021. Por conta da pandemia de Covid-19, a Federação Internacional de Esgrima (FIE) confirmou que não serão realizados novos eventos internacionais neste ano. Ao mesmo tempo, apresentou as datas dos primeiros eventos internacionais da temporada 2020/2021, a partir de janeiro. Todos os eventos ainda carecem de confirmação e detalhamento.

Os primeiros eventos da temporada 2020/2021, de acordo com o calendário, devem ser as etapas da Copa do Mundo Feminina de Espada, em Havana, Cuba; a Copa do Mundo Feminina de Florete, em Katowice, na Polônia; e, as etapas do Grand Prix de Sabre (feminino e masculino), ainda sem locais definidos. Os três torneios estão previstos para acontecer entre os dias 15 e 17 de janeiro. Ao todo, 32 eventos foram listados pela FEI, até maio do próximo ano.

A temporada 2019/2020 foi suspensa na metade de março, por conta da pandemia. Faltavam poucos eventos para o fechamento do ranking olímpico, que definiria as equipes classificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, além das classificações individuais para o torneio.

O Pré-Olímpico das Américas, competição que classificará mais um atleta em cada arma e gênero, independentemente da posição no ranking olímpico, acontecerá em abril, no Panamá, mas ainda não tem data definida. Quatro atletas brasileiros buscam a vaga neste torneio: Athos Schwantes (espada masculino), Bia Bulcão (florete feminino), Karina Trois (sabre feminino) e Bruno Pekelman (sabre masculino). Nathalie Mollhausen (espada feminino) e Guilherme Toldo (florete masculino) já estão garantidos nos Jogos Olímpicos.

Com as primeiras definições do calendário internacional, a Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) inicia os estudos para o calendário nacional da próxima temporada. Neste ano, há possibilidade de realização de alguns eventos entre novembro e dezembro, entre eles o Campeonato Brasileiro.Confira a lista de eventos internacionais listados pela FIE:

Espada

Copa do Mundo Cuba – 15 a 17/1 – Havana (Fem.)

GP Catar – 29 a 31/1 – Doha (Fem.)

Copa do Mundo Espanha – 12 a 14/2 – Barcelona (Fem.)

Copa do Mundo Canadá – 12 a 14/2 – Vancouver (Masc.)

Copa do Mundo Alemanha – 26 a 28/2 – Heidenhaim (Masc.)

Copa do Mundo China – 19 a 21/3 – Chegdu (Fem.)

Copa do Mundo Argentina – 19 a 21/3 – Buenos Aires (Masc.)

Grand Prix da Colômbia – 30/4 a 2/5 – Cali (Fem./Masc.)

Grand Prix da Hungria – 5 a 7/5 – Budapeste (Fem./Masc.)

Copa do Mundo França – 14 a 16/5 – Paris (Masc.)

Copa do Mundo Emirados Árabes – 14 a 16/5 – Abu-Dhabi (Fem.)

Florete

Copa do Mundo Polônia – 15 a 17/1 – Katowice (Fem.)

Copa do Mundo França – 16 a 17/1 – Paris (Masc.)

Grand Prix da Itália – 12 a 14/2 – Turim (Fem./Masc.)

Copa do Mundo Egito – 26 a 28/2 – Cairo (Masc.)

Copa do Mundo – 27 a 28/2 – a definir (Fem.)

Grand Prix dos Estados Unidos – 12 a 14/3 – Anaheim (Fem./Masc.)

Copa do Mundo Rússia – 30/4 a 2/5 – São Petersburgo (Masc.)

Copa do Mundo Alemanha – 30/4 a 2/5 – Tauber (Fem.)

Grand Prix da China – 14 a 16/5 – Shangai (Fem./Masc.)Sabre

Grand Prix – 15 a 17/1 – a definir (fem.)

Grand Prix – 15 a 17/1 – a definir (masc.)

Copa do Mundo Estados Unidos – 29 a 31/1 – Salt Lake City (Fem.)

Copa do Mundo Polônia – 20 a 22/2 – Varsóvia (Masc.)

Copa do Mundo Itália – 5 a 7/3 – Pádua (Masc.)

Copa do Mundo Grécia – 5 a 7/3 – Atenas (Fem.)

Copa do Mundo Hungria – 19 a 21/3 – Budapeste (Masc.)

Copa do Mundo Bélgica – 19 a 21/3 – Sint-Niklaas (Fem.)

Grand Prix da Coreia do Sul – 24 a 26/4 – Seul (Fem./Masc.)

Copa do Mundo Espanha – 7 a 9/5 – Madri (Masc.)

Copa do Mundo Tunísia – 7 a 9/5 – Tunis (Fem.)