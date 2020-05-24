Federação Internacional de Badminton divulga novo calendário para o restante da temporada

Crédito: Brasileiro Ygor Coelho joga pela Liga Dinamarquesa, que anunciou as datas para a realização das finais: entre 19 e 20 de junho (Divulgação/COB

Na última sexta-feira, a Federação Internacional de Badminton (BWF) divulgou, em seu site oficial, o novo calendário de competições da modalidade para o restante da temporada, após diversas suspensões e cancelamentos causados pela pandemia global do novo coronavírus.

Com isso, o Super 100 do Hyberabad Open, na Índia, será a primeira competição de nível 1 e 2 a retornar, entre os dias 11 e 16 de agosto. Contudo, a entidade anunciou que alguns torneios júnior serão disputados em julho e um evento adulto de menor expressão ocorrerá no início de agosto, na Bulgária.

Já o Circuito Mundial só retornará no início de setembro, com o aberto de Taipei (Super 300), que será disputado nos seis primeiros dias do mês. O Finals do Circuito, por sua vez, será realizado em Guangzhou, na China, no meio dO mesmo mês.

O Aberto da China, foi reprogramado entre 15 e 20 de setembro, e o Aberto da Indonésia, entre 17 e 22 de novembro. Já a Thomas & Uber Cup, o mais importante dos torneios de seleções, está prevista para 03 a 11 de outubro, em Aarhus, na Dinamarca.

- Foi uma tarefa difícil planejar o retorno do badminton. É um calendário condensado, mas estamos confiantes de que isso fornece a estrutura para que possamos recomeçar quando for seguro e logisticamente possível - comentou o secretário-geral da BWF, Thomas Lund.

O brasileiro Ygor Coelho, atual 48º do mundo, já tem data e campeonato para disputar, pois a Liga Dinamarquesa anunciou as datas para a realização das finais: entre 19 e 20 de junho.