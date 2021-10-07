Federação Francesa de Boxe contesta relatório que aponta manipulação de lutas nos Jogos do Rio e Londres

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A Federação Francesa de Boxe contestou um relatório pelo canadense Richard McLaren, que sugere manipulação dos resultados da modalidade nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e Londres, em 2012. De acordo com o advogado norte-americano, juízes estariam envolvidos na fraude de 10 lutas. Através do comunicado, os franceses afirmam que não há 'prova tangível e factual' da acusação.

+ VÍDEO: Lutador de MMA morre após nocaute em estreia no boxe sem luvas- O processo é muito chocante, tendo em vista a seriedade e o prejuízo que essas afirmações causam aos atletas em questão, bem como à Federação Francesa de Boxe. Notamos, neste relatório, que o ex-diretor executivo francês da AIBA teria favorecido intencionalmente certos competidores, entre os quais atletas franceses - trouxe parte do comunicado, antes de encerrar:

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- Estamos aguardando as provas que sustentariam tais afirmações, que são, por enquanto, apenas hipóteses. Constatamos que nossos atletas conquistaram suas medalhas graças ao compromisso inabalável e à qualidade do boxe que produziram dentro do ringue. Prova disso é que nenhum dos seus oponentes derrotados contestou oficialmente as decisões - concluiu.

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