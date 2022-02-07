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Favorita ao bicampeonato olímpico no slalom gigante, Mikaela Shiffrin não vai para final e sueca conquista medalha de ouro

Americana chegou como grande nome para a medalha de ouro, mas ficou pelo caminho...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 06:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 06:51
Principal nome do esqui alpino feminino dos últimos anos e campeã olímpica no slalom gigante em PyeongChang 2018, a norte-americana Mikaela Shiffrin viveu um dia para esquecer no Centro Nacional de Esqui Alpino, em Yanqing, nos Jogos Olímpicos de Inverno.A norte-americana perdeu uma das portas logo no início do percurso, ainda no topo da pista e não completou a prova que daria a vaga na final da disputa pela medalha de ouro.
- Senti que estava bem e indo pra cima. Mas em uma das primeiras curvas eu tive um pequeno, bem pequeno erro de timing, perdi o tempo da manobra, fui para o limite e acabou fazendo toda a diferença - disse Shiffrin sobre a descida falha.
Crédito: Shiffrinselamentaapósnãoseclassificarafinal(Foto:FRANÇOIS-XAVIERMARIT/AFP

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