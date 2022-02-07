Favorita ao bicampeonato olímpico no slalom gigante, Mikaela Shiffrin não vai para final e sueca conquista medalha de ouro

Principal nome do esqui alpino feminino dos últimos anos e campeã olímpica no slalom gigante em PyeongChang 2018, a norte-americana Mikaela Shiffrin viveu um dia para esquecer no Centro Nacional de Esqui Alpino, em Yanqing, nos Jogos Olímpicos de Inverno.A norte-americana perdeu uma das portas logo no início do percurso, ainda no topo da pista e não completou a prova que daria a vaga na final da disputa pela medalha de ouro.