Famosa por patrocinar o MMA, marca volta ao cenário esportivo

Crédito: Bony Açaí voltando ao mercado esportivo (Divulgação

Não faz muito tempo e, se você é fã de MMA, certamente vai se lembrar. Não importava o evento e muito menos onde ele estava sendo realizado, o certo é que todo fã veria o onipresente boné roxo na cabeça de algum lutador. Ex-campeões do UFC, como Anderson Silva, Junior Cigano, José Aldo, Rodrigo Minotauro e Lyoto Machida. desfilavam com a peça, que era produzida em pequena escala, o que fazia com que o boné fosse ainda mais desejado pelos fãs. O fim da parceria com o UFC e uma briga judicial acabou forçando a marca a sair de cena. Mas ela está de volta. Quem garante é o empresário Bony Monteiro, fundador da empresa que leva o seu nome.

- O boné roxo faz parte da história, e nos orgulhamos muito disso. Graças aos atletas que usaram o boné de forma heroica, travando verdadeiras batalhas dentro do octógono, nosso nome foi levado para longe e alcançamos muita gente no mundo todo. Nos sentimos privilegiados por ser uma das marcas mais lembradas até hoje. Estamos retornando ao mercado do varejo tanto com sucos em lata e o tetra pak, e contamos com o sorbet de açaí (mais conhecido como mix de açaí). Nosso retorno em plena pandemia foi uma coincidência, pois estávamos decididos a voltar ao varejo. Mas, como bons lutadores que somos, nada melhor do que aceitar o desafio e entrar de cabeça - disse Bony.

O boné foi uma das estratégias adotadas pela Bony Açaí, que ganhou projeção mundial especialmente por ser um dos apoiadores do UFC. A marca acabou saindo de cena quando o UFC fechou uma parceria exclusiva de material esportivo. Outro motivo para o “sumiço” da marca foi uma briga judicial.

- O UFC fechou a parceria com a Reebok e não permitiu mais que os atletas usassem outras marcas. Mas não temos mágoas. Na verdade somos verdadeiramente agradecidos por tudo o que UFC fez e ainda fará pela Bony Açaí e pelo MMA brasileiro. E o segundo motivo desse sumiço foi que entramos em uma disputa jurídica pela marca. Eu tive que provar que o meu primeiro nome era meu. Mas tudo bem, no fim tudo deu certo e acabamos com os litígios da melhor forma possível. Passamos por muitas dificuldades, tomamos uma surra da vida. Muitos em nosso lugar teriam desistido, mas nunca passou pela nossa cabeça jogar a toalha. Continuamos lutando e, como um bom lutador, demos a volta por cima - explicou Bony.

A atuação da empresa no universo da luta foi marcante. Por isso, a empresa sonha alto nessa retomada. Bony Monteiro quer fazer da marca sinônimo de açaí no mundo.