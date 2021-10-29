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Fadinha, Pâmela Rosa e Gabriela Mazzeto avançam de fase e estão na final do Mundial de Skate Street

Letícia Bufoni é eliminada e não se classifica na etapa de Lake Havasu, nos Estados Unidos...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 17:40

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 17:40

Crédito: Divulgação
Três brasileiras avançaram, nesta sexta-feira, para a final de etapa do Mundial de Skate Street (SLS) de Lake Havasu, nos Estados Unidos: Rayssa Leal, a Fadinha, Pâmela Rosa e Gabriela Mazzeto. A decisão será neste sábado, às 16h. Foram 12 participantes, sendo cinco brasileiras. Duas delas não avançaram: Letícia Bufoni e Marina Gabriela, uma em cada uma das duas baterias. Ao todo, avançaram oito para a decisão.
Pâmela Rosa, que se machucou na Olimpíada, e Raysa Leal avançaram em primeiros lugar nas respectivas baterias: 14.6 e 15.5 pontos. Já Gabi avançou com a sétima melhor nota, um 12.9. O curioso é que ela acabou de ser mãe de Liz, que nasceu em julho deste ano.

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