Fadinha, Pâmela Rosa e Gabriela Mazzeto avançam de fase e estão na final do Mundial de Skate Street

Três brasileiras avançaram, nesta sexta-feira, para a final de etapa do Mundial de Skate Street (SLS) de Lake Havasu, nos Estados Unidos: Rayssa Leal, a Fadinha, Pâmela Rosa e Gabriela Mazzeto. A decisão será neste sábado, às 16h. Foram 12 participantes, sendo cinco brasileiras. Duas delas não avançaram: Letícia Bufoni e Marina Gabriela, uma em cada uma das duas baterias. Ao todo, avançaram oito para a decisão.