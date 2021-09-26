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Fã de ciclismo, KondZilla rouba a cena no Tour de France brasileiro

Youtuber de 33 anos pratica o ciclismo há mais de um ano para se manter saudável
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Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 17:18
Crédito: KondZilla no Tour de France brasileiro (@onboardsports
Ícone da cultura pop, Konrad Dantas, mais conhecido por KondZilla, encarou os 60 quilômetros do L'Étape Brasil by Tour de France. Dono de uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo, com 65 milhões de inscritos, o youtuber de 33 anos pratica o ciclismo há um pouco mais de um ano para se manter saudável.
- Sempre gostei de bicicleta, adorava downhill. Parei por um tempo e agora voltei para me manter saudável, pra cima e feliz! Libertar endorfina é importante para depois continuar produzindo conteúdo de entretenimento, seja no funk, série da Netflix, programa de TV, etc - disse KondZilla.
KondZilla agencia os maiores rappers e MCs do país e conta com mais de 30 bilhões de visualização. O produtor também tem uma série original do Netflix chamada Sintonia.
Fã do L'Étape Brasil, KondZilla espera servir de exemplo para seus fãs terem mais qualidade de vida.
- Foi um desafio e uma alegria muito grande! Fico feliz em poder concluir a prova em menos de 3 horas com meus amigos.
Por meio de uma parceria inédita entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, chegou ao Brasil em 2015 um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo. O L'Étape Brasil simula para os fãs da modalidade uma experiência de pedalar uma prova do Tour de France. Após três edições iniciais nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L'Étape Brasil seguiu para Campos do Jordão, onde realizou a prova pela quarta vez.

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