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Velocidade

Fã de Ayrton Senna, capixaba se destaca no kart e sonha com a F1

Pedro Heredia de Sá, de apenas 12 anos, mora com a família em Mimoso do Sul e é um dos novatos no Campeonato Capixaba de Kart

Publicado em 09 de Março de 2018 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 18:46
O jeitinho brasileiro, no sentindo positivo da frase, tem ajudado a construir o sonho de um capixaba movimento pelo próprio talento. Para o kartista Pedro Heredia de Sá, a expressão representa a maneira pela qual ele e sua família travam uma batalha diária, tentando seguir o desejo de se tornar piloto profissional. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, Pedro tem chamado a atenção com o seu kart nas corridas que participa. O menino, de 12 anos, desde muito novo mostrou interesse pelo automobilismo. Mas foi apenas no ano passado que ele começou a treinar e participar de competições dentro da modalidade. No entanto, para sentar no veículo e pisar fundo, o menino e seus pais precisaram investir um bom dinheiro, mesmo às vezes não podendo.
Pedro Heredia de Sá, de 12 anos, jovem promessa do automobilismo capixaba Crédito: Acervo Pessoal
Pedro foi campeão de uma prova logo na quinta vez que correu em um kart Crédito: Acervo Pessoal
Para conseguir realizar o sonho de Pedro de se tornar piloto profissional, o pai do garoto, o micro-empresário Paulo Heredia, de 52 anos, sempre recorreu a todas as maneiras possíveis para juntar as quantias necessárias. Mas o panorama melhorou após Pedro mostrar dentro das pistas que tem capacidade de brilhar em um futuro breve. Isso porque o jovem piloto foi convidado para fazer parte da equipe Corbacho Racing e, por conta disso, terá toda a parte mecânica de seu carro nas mãos dos novos patrocinadores - economizando uma quantia considerável. Além disso, por conta do desempenho de destaque nas pistas, Pedro também tem recebido apoio de uma instituição de ensino e de um supermercado de Rio Novo do Sul.
Passei a gostar de velocidade aos 10 anos de idade, quando corri pela primeira vez de carrinho de rolimã. Depois disso, fui assistir meu pai correr um campeonato e, na brincadeira, peguei o carro e fui para a pista. Foi quando me destaquei e as pessoas me fizeram elogios. E fui muito rápido nos treinos, estava correndo mais rápido que meu pai até. No futuro, minha vontade é entrar para a Fórmula 1 e estar entre os melhores pilotos do mundo, conta Pedro.
Assisir o filho assumir o volante e brilhar sem nem mesmo ter experiência deixou Paulo impressionado. Foi aí que ele tomou uma decisão: abandonou o torneio para investir em Pedro.
Eu iria competir, mas, ao ver que ele tinha talento e que estava correndo melhor do que eu, passei o posto para ele. Investimos em um carro para o Pedro e, logo na quinta corrida, ele já ficou em primeiro e venceu de ponta a ponta. Foi um resultado surpreendente, pois o técnico dizia que a primeira vitória só viria em uns dois anos. Ele deixou todos bem surpresos, explicou o pai do menino.
Teste de alto nível
Pedro Heredia de Sá estreia na categoria sprint no capixaba de kart Crédito: Acervo Pessoal
Pedro Heredia de Sá sempre se destacou por ser um piloto inteligente e que consegue ler muito bem a corrida. Outra característica marcante do piloto fã de Ayrton Senna e do inglês Lewis Hamilton é a frieza ao conduzir o carro. De acordo com o pai Paulo Heredia, Pedro foi apelidado por outros pilotos de "Ice Boy" por não demonstrar reações vibrantes nem mesmo quando vence.
"Já tiveram momentos que ele ganhou a corrida e saiu do carro como se nada tivesse acontecido. Isso é bastante raro de ver em outros pilotos com a idade dele. É um menino que se cobra muito, que quer sempre render o melhor possível", comentou Paulo.
Pedro inicia a disputa do Campeonato Capixaba de Kart neste sábado, no autódromo de Vitória, e faz sua estreia na categoria sprint, com motor de dois tempos, o mais rápido do kart.
"Minha expectativa é começar bem a competição e fazer uma participação boa nesse meu começo. Será a primeira vez que vou disputar um torneio em uma pista de alto nível e espero corresponder", concluiu Pedro.
Perfil do piloto
Nome: Pedro Heredia de Sá
Idade: 12 anos
Altura: 1.54m
Peso: 51kg
Categoria: sprint

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