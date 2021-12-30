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"Expectativa de ganhar a prova", diz campeão da São Silvestre de 2018

Belay Bezabh, de 26 anos, terminou a prova da edição de 2018 em 45 minutos e três segundos...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 10:17

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 10:17

Perguntado sobre as expectativas em relação à São Silvestre 2021, em coletiva de imprensa realizada em São Paulo nesta quinta-feira (30), Belay Bezabh, maratonista da Etiópia, foi sincero e constatou que espera vencer a competição, repetindo 2018, ano em que sagrou-se campeão da prova.- Estou muito feliz em estar na prova novamente. A expectativa é, sim, de ganhar a prova. O desejo é de ser campeão novamente.Em sua primeira participação, em 2017, o maratonista de 26 anos foi vice-campeão, e destacou a boa organização da prova como uma das principais razões para voltar a competi-la.São Silvestre 2021: veja onde assistir ao último evento esportivo do ano- Me adaptei bem ao clima, gostei da organização da prova, fui convidado, gostei e voltei. Me adaptei bem também ao circuito da prova. E também é um bom valor que se paga para disputar a prova. Mesmo com outras provas no mesmo período, essa me coloca com uma melhor avaliação. Gosto do Brasil, gosto de estar aqui.A Corrida de São Silvestre retorna em 2021 após ter sua edição anterior cancelada por causa da pandemia da Covid-19. A tradicional prova de rua em São Paulo acontece no próximo dia 31 de dezembro, a partir das 7h30.
Crédito: BelayBezabh(centro,campeãodaSãoSilvestre2018,tambémdisputaráaediçãodesteano(Foto:RafaelOliva)

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