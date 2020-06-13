Exercício físico e meditação, juntos, ajudam a manter corpo e mente saudáveis para o ‘novo normal’

Crédito: Divulgação

A quarentena parou a prática esportiva em todo o mundo. Atletas profissionais e amadores tiveram que se privar do exercício e somente depois meses alguns países começam a se organizar para o “novo normal”. O período em casa limita a parte física e pode prejudicar o emocional e o "Slow Fit" é um caminho para que corpo e mente estejam integrados e sejam cuidados.

- Mesclamos exercício com meditação. O exercício visa a melhora do corpo e da saúde e a meditação tem como objetivo a tranquilidade emocional. O nosso método exige o máximo do corpo com o mínimo de estresse, o que destaca ainda mais nossa abordagem nesse momento de pandemia que vivemos - explicou Mauro Vaisberg, especialista em Medicina Esportiva e autor do livro “Slow Fit – corpo ativo, mente serena”.

- A abordagem inova porque não apenas inclui o benefício do exercício físico, como também mantém a pessoa presente ao ato de exercita-se, contribuindo para uma harmonização saudável entre o corpo e a mente. Para isso, utiliza recursos como a meditação, auto percepção e respiração. Todas integradas ao exercício físico, no mesmo momento em que está sendo praticado - concluiu. E MAIS:Djokovic encara Zverev em grupo no Adria TourJankovic deixa portas abertas para retorno após exibição com DjokovicEspecialista responde: Dr. Rafael ensina dicas sobre alongamentoTrês atletas não batem o peso e luta cai na pesagem do UFC Vegas 2Rating Integra: ferramenta pode ajudar a mapear as dificuldades enfrentadas pelo esporte em geralComitê cogita redução de atletas em Tóqui e garante 80% das arenasO momento de quarentena mostrou que os recursos tecnológicos facilitam a vida. Por outro lado, o sedentarismo causa preocupação, assim como a questão emocional. A meditação integrada ao exercício permite melhor desempenho.