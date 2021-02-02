Ex-zagueiros da Seleção visitam o Campo Olímpico de Golfe

O Campo Olímpico de Golfe, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebeu na última quarta-feira, 27, a visita de dois ex-jogadores que brilharam num outro gramado: o tetracampeão com a Seleção Brasileira de futebol Ricardo Rocha e o ex-jogador Alexandre Torres, filho do capitão do tri, Carlos Alberto Torres.
Para celebrar a visita em um dos legados dos Jogos Olímpicos de 2016, Ricardo Rocha e Alexandre Torres entregaram ao presidente do Campo Olímpico, Carlos Favoreto, uma réplica da camisa utilizada pelo time capitaneado por Carlos Alberto Torres em 1970, considerada por muitos a melhor seleção de todos os tempos.
- Receber a réplica da camisa do capitão de 70 das mãos do filho foi muito emocionante, pois traz boas lembranças do passado e nos anima para o futuro, mesmo neste período tão conturbado da nossa história por conta dessa pandemia - disse Favoreto.
Exemplo de responsabilidade socioambiental, o Campo Olímpico de Golfe foi premiado com o Green Star Award 2016, concedido pela Golf Digest, principal revista sobre a modalidade no mundo; o Best New Golf Course of 2016, pela Golfe Magazine; além da Certificação Internacional GEO, concedida pelo Golf Environment Organization. Além das competições profissionais, o maior campo de golfe do Brasil com seus 18 buracos e cerca de um milhão de metros quadrados do ainda abriga aulas de golfe gratuitas nos finais de semana para interessados de todas as idades, além de um projeto social de sucesso que leva as técnicas da modalidade a jovens de comunidades carentes e escolas municipais.