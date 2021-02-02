Ex-zagueiros da Seleção visitam o Campo Olímpico de Golfe

Crédito: Ricardo Rocha e Alexandre Torres presenteiam Carlos Favoreto (Divulgação

O Campo Olímpico de Golfe, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebeu na última quarta-feira, 27, a visita de dois ex-jogadores que brilharam num outro gramado: o tetracampeão com a Seleção Brasileira de futebol Ricardo Rocha e o ex-jogador Alexandre Torres, filho do capitão do tri, Carlos Alberto Torres.

Para celebrar a visita em um dos legados dos Jogos Olímpicos de 2016, Ricardo Rocha e Alexandre Torres entregaram ao presidente do Campo Olímpico, Carlos Favoreto, uma réplica da camisa utilizada pelo time capitaneado por Carlos Alberto Torres em 1970, considerada por muitos a melhor seleção de todos os tempos.

- Receber a réplica da camisa do capitão de 70 das mãos do filho foi muito emocionante, pois traz boas lembranças do passado e nos anima para o futuro, mesmo neste período tão conturbado da nossa história por conta dessa pandemia - disse Favoreto.