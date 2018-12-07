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Escândalo de corrupção

Ex-dirigente se livra de prisão por ajudar em investigação contra Fifa

Informações de Rafael Salguero auxiliaram a Justiça na prisão de sete cartolas em maio de 2015

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 14:17
Ex-membro do Comitê Executivo da Fifa, o guatemalteco Rafael Salguero Crédito: Divulgação/Fifa
Ex-membro do Comitê Executivo da Fifa, o guatemalteco Rafael Salguero escapou da prisão em julgamento realizado por uma corte de Nova York, na noite desta quinta-feira, nos Estados Unidos. Ele foi condenado pelo tempo exato já cumprido em prisão domiciliar, por isso vai ganhar liberdade.
O ex-dirigente de 73 anos passou os últimos três anos em prisão domiciliar num lugar escondido por medo de ameaças e retaliações por parte das pessoas que ajudou a denunciar no escândalo de corrupção da Fifa. Ele colaborou com os investigadores norte-americanos nos últimos anos, na esteira da prisão de sete cartolas em maio de 2015, na Suíça.
> Marin é condenado a pagar R$ 515 mil por escândalo de corrupção
Salguero foi dirigente da Concacaf e membro do Comitê Executivo da Fifa - órgão substituído pelo Conselho da Fifa recentemente em razão das seguidas denúncias de corrupção envolvendo os seus integrantes - no ano de 2010. Neste período, ele diz que foi procurado por uma pessoa não identificada interessada em comprar seu voto na votação que definiria a sede da Copa do Mundo deste ano.
> Justiça avalia se José Maria deve restituir Fifa e Conmebol
Durante as investigações que envolveram cartolas da Fifa, o guatemalteco se declarou culpado de fraude, chantagem e lavagem de dinheiro. Ele admitiu ter recebido mais de US$ 100 mil (R$ 388 mil) em propinas. E passou a colaborar com as investigações para tentar reduzir sua pena, o que acabou acontecendo no julgamento em Nova York.

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