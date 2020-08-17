Everlast lança coleção produzida no Brasil. Foco no vestuário feminino

Crédito: Detalhes do novo lançamento (Marcelo Kodato/Divulgação

A Everlast acaba de lançar a sua nova coleção de roupas e promete agradar um público em especial: as mulheres. A marca de lutas mais famosa do mundo produziu uma linha especial para o Brasil, apostando na força da sua logo retrô e na esportiva mais atual. A maioria das peças foi produzida no Brasil, com a coleção seguindo a tendência da moda brasileira.

Com foco no vestuário feminino, foi trabalhado as cores da estação, e a modelagem foi ajustada para a mulher brasileira. A aposta da Everlast com esse lançamento é manter a marca em evidência com o consumidor usando um produto com o conceito da marca.

- Apesar da marca ser global, ela dá muita flexibilidade para as regiões desenvolverem as suas coleções. Passamos por um criterioso processo de aprovação de coleções, aplicações de logo e fábricas para que possamos manter a qualidade que a marca merece. Estamos trabalhando muito forte o logo, tanto o retrô quanto o atual mais esportivo. O objetivo é que a marca fique em evidência e que o consumidor possa mostrar que está usando um produto Everlast. A linha feminina está seguindo a tendência da moda. Então, estamos trabalhando com as cores da estação, uma modelagem para a mulher brasileira e com um preço que vai agradar todas as mulheres - explicou Amador Brandão, gerente comercial de produto (confecção e equipamentos).

A marca irá usar seus atletas para comunicar a nova fase e a nova coleção. Com base no retorno positivo que receberam até agora, a expectativa da empresa é boa para os próximos meses. Apesar da crise por conta do coronavírus, a marca está confiante em um bom desempenho com o lançamento dessa nova coleção.

- Estamos muito confiantes. Todo o feedback que recebemos foi super positivo, não só do estilo da coleção mas também com a faixa de preço que trabalharemos, que será muito democrático. A crise impactou muito nossa operação, não só na confecção, mas no equipamento e nos calçados principalmente, já que são importados. Por isso mesmo estamos produzindo toda a confecção no Brasil e já começamos a migrar os calçados também. Entendemos que precisamos apoiar a indústria brasileira, sem falar que a alta do dólar e o tempo que demora para um produto chegar da Ásia deixa o mercado de importação para nós muito frágil nessa pandemia - contou Amador.

Os planos da marca para o Brasil não param nesta coleção. Segundo Amador, a Everlast tem outros lançamentos pela frente.