Evandro e André Stein asseguram título do Brasileiro de Vôlei de Praia

A dupla Evandro e André Stein assegurou o título do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. A parceria, que terminou a etapa de Maceió (AL), neste mês, com a medalha de bronze, não pode mais ser alcançada por nenhuma outra dupla no ranking geral, que soma os resultados de todos os eventos da temporada.

A parceria tem 2.120 pontos, enquanto os atuais vice-líderes, Vitor Felipe e Guto, somam 1.640 com o descarte do pior resultado. Cada etapa vale 400 pontos aos campeões.

É o primeiro título brasileiro de ambos, que se juntam ao seleto grupo que já assegurou a tríplice coroa: Campeonato Mundial, Circuito Mundial e Circuito Brasileiro na mesma temporada.

No naipe masculino, só campeões olímpicos haviam conseguido o feito. Ricardo/Emanuel, em 2003, Alison/Emanuel, em 2011, e Alison/Bruno Schmidt, em 2015.

- Fico feliz em alcançar mais um título para nosso time, especialmente pelo fato de termos pouco mais de um ano de parceria. Essa conquista tripla é algo muito importante, mérito da nossa comissão técnica, das nove pessoas que trabalham duro, minha e do André. Suamos tanto diariamente que os resultados acontecem. Nossas famílias também foram fundamentais - disse Evandro.

A regularidade da parceria foi a marca registrada na temporada. Chegaram à final em quatro das seis etapas realizadas até agora, e foram campeões em Campo Grande (MS), Itapema (SC) e João Pessoa (PB), além de vice-campeões na etapa de Fortaleza (CE) e bronze em Maceió (AL).

- Não era um foco, não tínhamos traçado como meta no início da temporada. Mas começamos bem, até pelo bom ritmo que tivemos no Circuito Mundial. Tivemos dois títulos nas três primeiras etapas e, quando notamos, estávamos liderando o ranking. Foi após a etapa de João Pessoa que notamos a possibilidade real desta conquista importante. Acho que é fruto de uma regularidade, ter mantido o trabalho sempre intenso e pensando mais no presente, em fazer o melhor em cada etapa - disse André.

Além dos títulos conquistados recentemente, a dupla concorre em duas categorias no Prêmio Brasil Olímpico, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que acontece nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro (RJ). Eles estão na disputa do 'Atleta da Torcida', em votação popular pelas redes sociais, e 'Atleta do Ano', em escolha feita por técnicos, atletas e dirigentes, concorrendo com Caio Bonfim (atletismo) e Marcelo Melo (tênis).

Evandro e André se juntaram em dezembro de 2016, após o gigante carioca de 2,10m desfazer a parceria com Pedro Solberg, com quem atuou nos Jogos Olímpicos Rio-2016. André Stein vinha jogando ao lado do campeão olímpico Ricardo e aceitou o projeto, passando a morar no Rio de Janeiro.

Eles são comandados por Ednilson Costa, o Ed, que está com Evandro desde 2010. O treinador avaliou a conquista e, assim como os atletas, destacou a importância da comissão técnica e do comprometimento de toda a equipe.

Evandro e André Stein entram em quadra novamente no próximo dia 5 de abril, pela sétima e última etapa do Circuito Brasileiro, em Aracaju (SE). Ainda em abril, de 26 a 29, acontece a disputa do SuperPraia, com os melhores times da temporada nacional se enfrentando em Brasília (DF).