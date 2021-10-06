EUA vai rever denúncias contra ex-agentes do FBI nos escândalos de assédio sexual na ginástica

Crédito: JEFF KOWALSKY/AFP

Após novas informações sobre os escândalos de assédio sexual na ginástica do país, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos irá rever a decisão de não aceitar acusação contra ex-agentes do FBI que trabalharam no caso Larry Nassar. Procuradora-geral do órgão, Lisa Monaco falou sobre o assunto e as queixas realizadas em 2015 contra o abusador.

+ VÍDEO: Lutador de MMA morre após nocaute em estreia no boxe sem luvas- Lamento profundamente que, neste caso, as vítimas não tenham recebido a resposta ou a proteção que mereciam. Eu, francamente, quero que os sobreviventes entendam como levamos essa questão excepcionalmente a sério e acreditamos que ela merece uma revisão completa e completa - afirmou Monaco em coletiva.

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No último mês, Simone Biles e outras ginastas falaram sobre os erros do FBI na condução das acusações de abusos sexuais cometidos por Larry Nassar. Ex-médico da Federação Americana de Ginástica, Nassar já molestou mais de 100 mulheres. Demora nas entrevistas, fontes ignoradas, além de outros erros são as reclamações das ginastas.