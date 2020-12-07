Etiene Medeiros será embaixadora de competição estudantil

Crédito: Etiene estreia como embaixadora na edição 2020 da Liga NESCAU® (Liga NESCAU® / Divulgação

Primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos, Etiene Medeiros está entre as melhores do mundo nos 50 metros costas. Antes do título em 2017, a pernambucana foi quarta colocada no Mundial em 2013 e bronze em 2015. Ela também é bicampeã do mundo em piscina curta, além da vitória no revezamento medley misto em 2014. Em 2019, acrescentou mais uma medalha em Mundiais, a prata nos 50 m costas. Única atleta nacional bicampeã pan-americana de natação, ela soma nove medalhas no Pan. O currículo vencedor revela a atleta vencedora, mas a mulher não se esconde por trás das medalhas. Uma prova está em um post recente nas redes sociais.

“Quando era adolescente, eu sofria um pouco com a aceitação do meu corpo, pois pensava o tempo todo que, por ser nadadora, ia ficar com os ombros largos e o braço muito forte. Sofria só de pensar. Tive que lidar com o fato de que o esporte esperava de mim um biotipo de corpo e eu tinha que responder a essa expectativa. E, hoje, tudo o que eu queria dizer para as crianças (e pra todo mundo que está iniciando nesse mundo do esporte) é: respeite suas limitações e acolha o seu corpo. Não carregue o peso e a pressão da sociedade para se tornar alguém que seja diferente da sua essência. Busque o que realmente é ideal para você, que seja um equilíbrio entre seu bem-estar e os resultados que você quer alcançar. Nosso corpo é instrumento a serviço do nosso sonho, mas também é casa. Não vamos esquecer disso!”

Não por acaso, Etiene é hoje uma das embaixadoras da Liga NESCAU®, maior competição estudantil do Brasil e que utiliza o esporte para desenvolver nas crianças valores como disciplina, coragem, respeito, solidariedade, confiança, entre outros. A nadadora acrescenta também a aceitação e a valorização de si próprio, especialmente diante de uma sociedade que cobra padrões, muitas vezes, irreais.

- Tudo o que eu buscava na natação era a excelência, valores de representatividade, foco e responsabilidade, e não estética - embora queimar gordura e ter uma barriga chapada faça parte das principais motivações para alguém querer ser atleta. Por isso, o importante é saber quem você é e onde quer chegar. E saber viver bem tanto com sua aparência como com sua personalidade - observa.

Em função da pandemia, a Liga NESCAU® migrou 100% para o ambiente digital. Com isso, a modalidade de Etiene foi uma das que não puderam ser inseridas em 2020. Mas isso não diminui a empolgação da nadadora com a competição.

- Tenho muito orgulho em dizer que sou uma embaixadora de NESCAU®, uma marca que consumo há anos. Me remete à infância, do leite com NESCAU®, ao cheirinho de bolo assado que vovó fazia aos domingos. Além disso, apoiar um evento esportivo que valoriza a formação de crianças e jovens com valores para a vida é uma oportunidade incrível. Eu adoro o lema ‘aqui todo mundo joga’. É demais - completa.

No digital - Essa é a proposta da Liga NESCAU®, que traz 15 modalidades, nove convencionais (atletismo, ballet, basquete, futebol, ginástica, judô, skate, vôlei e xadrez) e quatro adaptadas (ginástica, futebol, basquete e ballet), além de dois desafios que serão tanto individuais como para toda a família, com dança, futmesa, badminton, tênis de mesa, torcida em casa, boxe, bocha, entre outros. Para participar, crianças de 8 a 16 anos devem acessar o site oficial do evento (www.liganescau.com.br/) e fazer sua inscrição. É tudo grátis e é possível praticar quantos esportes o menino ou a menina desejar.

A Liga NESCAU® 2020 será realizada até 12 de dezembro e a mecânica de participação é simples: a criança escolhe sua modalidade ou as modalidades, grava um vídeo registrando seu desempenho ao fazer a atividade proposta e envia para o site oficial do evento. Depois, é só aguardar a avaliação dos árbitros. Os melhores avançam para as finais. Para acompanhar o andamento da competição, todos os sábados ocorrem transmissões no site da Liga. São os chamados ‘Sabadays’, com exibição de desafios para serem realizados por toda a família, além dos melhores vídeos.

Vila Esportiva NESCAU® - No acesso aos conteúdos no site fica a Vila Esportiva NESCAU®, espaço virtual que simula um complexo de arenas esportivas, onde estão todas as informações sobre cada modalidade. Construída pela marca de achocolatados da Nestlé especialmente para a competição de 2020, permite navegação em 3D e interatividade para toda a família. Para ser totalmente inclusiva, a plataforma possui uma interface adaptada para crianças com necessidades especiais, como conteúdo em libras e áudio-descrição.

Cada vez maior - O histórico comprova a vocação de crescimento da Liga NESCAU®. Entre 2017 e 2018, a competição cresceu de cinco para 15 modalidades, sendo seis opções de paradesporto. O número de participantes subiu de cinco para mais de oito mil estudantes da rede pública, privada, ONGs e associações, clubes e demais instituições. Em 2019, foram 19 esportes e mais de 13 mil estudantes.

- Esse crescimento faz com que acreditemos cada vez mais na plataforma a fim de trazer mais crianças e mais famílias para participar. Outro grande avanço foi reunir mais atividades adaptadas para termos, efetivamente, um evento inclusivo. Com isso, reafirmamos a assinatura da Liga: aqui todo mundo joga - avalia Abner Bezerra, Head de Marketing de NESCAU® e Bebidas da Nestlé Brasil.

NESCAU® e o esporte - NESCAU® possui um longo histórico de apoio à prática de exercícios físicos e atividades coletivas, destacando a importância do esporte como ferramenta fundamental para fortalecer a autoconfiança de crianças e adolescentes, além de estimular o convívio social e a interação, provocando o espírito de coletividade.