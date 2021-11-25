Etapa mundial do XTERRA atrai grande nomes do triathlon em busca de alta premiação e vaga para o Havaí

Nos dias 11 e 12 de dezembro, a cidade de Búzios vai se tornar a capital do Triathlon Off-road, que consiste em nadar, pedalar e correr nos caminhos mais belos e desafiadores da natureza. A famosa região dos Lagos será palco da etapa Mundial do XTERRA, maior festival de esportes outdoor do planeta. Valendo vaga no Campeonato Mundial da modalidade, disputado anualmente na Ilha de Mauí, no Havaí, a competição atrai não só os apaixonados por uma boa aventura como grandes nomes do triathlon brasileiro.Igor Amorelli, dono de 9 títulos no circuito mundial de Ironman, Diogo Sclebin, representante do Brasil em dois Jogos Olímpicos, Bia Neres, atual campeã brasileira de longa distância, e Marcus Fernandes, tetracampeão do Triathlon Internacional de Santos, estão confirmados na disputa que contempla 1,5k de natação, 34k de mountain bike e uma corrida de 7,5k. Serão distribuídos mais de 5 mil reais de premiação para 3 primeiros colocados, masculino e feminino.

Vale ressaltar que pela primeira vez em 16 anos, o XTERRA irá definir o campeão brasileiro de Cross Triathlon e Cross Paratriathlon, com chancela da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri). Para Bia Neres, estreante no XTERRA, a adaptação foi grande, mas os objetivos são ainda maiores. "Penso em fazer um Mundial de XTERRA. Seria bom classificar agora, mas como é meu primeiro, não sei como vai ser. Acho que a competição agrega muito pra mim como atleta, o MTB me dá muita força e técnica e isso é super importante no triathlon", diz a paulista.Já Sclebin, que participou da etapa Búzios em 2020, lembra que treinar para o XTERRA, tem sido muito benéfico para sua vida profissional e pessoal.

"Minha esposa tem pedalado 3 vezes por semana em meio a natureza, então tenho me aventurado mais nas trilhas e tenho gostado bastante. Tenho 3 filhos, quase 40 anos e conforme a gente fica mais velho, se preocupa mais com a saúde. Infelizmente nas estradas, pode vir um carro ou caminhão e me atropelar, acontecer algo bem grave. Então, o prazer que tenho hoje em pedalar e correr na natureza é muito maior. Cada dia é um visual diferente, temos um leque maior de opções e caminhos, coisa que no asfalto não tenho tanto", explica.

O XTERRA Búzios é apresentado pela Enel Distribuição Rio, juntamente com Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, com uso da Lei de Incentivo ao Esporte. O evento ainda tem patrocínio da Land Rover e Localiza, apoio da Maças Turma da Mônica, Speedo, FOTOP e chancela da Prefeitura Municipal de Búzios e da Polícia Rodoviária Federal.