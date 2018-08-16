Etapa final infantil dos Jogos Escolares tem primeiros classificados

Time de vôlei do CIAC dos Jogos Escolares Crédito: Rodolfo Mageste/Sesport

O segundo dia da etapa final infantil dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) 2018 aconteceu nesta quarta-feira (15), em Guarapari. E antes mesmo de fase classificatória acabar, algumas equipes já garantiram vaga nas semifinais. Enquanto isso, outros times considerados favoritos conseguiram se recuperar de derrotas na estreia.

No basquete masculino, o Colégio Marista carimbou o passaporte para a sequência da competição ao derrotar a EMEF Santa Cruz, de Aracruz, por 52 a 8, no Sesc. Aliás, é no esporte da bola laranja, mas no feminino, que sairão os primeiros medalhistas desta edição do JEES. Nesta quinta-feira (16), UMEF Nice de Paula, de Vila Velha, e CE Linhares, de Linhares, disputam o ouro a partir das 10h. Na preliminar, às 9h, Santa Isabel, de Domingos Martins, e Bairro Altoé, de Nova Venécia, decidem o bronze.

Time de futsal de Santa Teresa dos Jogos Escolares Crédito: Rodolfo Mageste/Sesport

Disputado no Complexo Esportivo e Cultural Maurice Santos, o vôlei teve como destaque do dia a recuperação do CIAC, de Cachoeiro de Itapemirim, que bateu por 2 sets a 0 (25/15 e 25/1) a EMEF Ilda Ferreira da Fonseca Martins, de São Gabriel da Palha. Na estreia, a equipe cachoeirense, considerada uma das favoritas, foi derrotada por 2 sets a 1 pela EMEF Deocleciano de Oliveira, de Guaçuí.

Aliás, vem de Guaçuí a principal jogadora do CIAC: a atacante Maria Eduarda, de 13 anos, foi convidada para treinar em Cachoeiro após se destacar em um torneio em Vitória, justamente quando jogava pela EMEF Deocleciano de Oliveira. Apontada como promessa do vôlei capixaba, ela fez questão de vir aos Jogos mesmo após ter sido acometida por uma caxumba.

Jogos Escolares: A atacante Maria Eduarda, de 13 anos, é a principal jogadora do CIAC Crédito: Rodolfo Mageste/Sesport

"Recebi a liberação dos médicos. Ainda não estou 100%, mas mesmo assim fiz questão de vir. É a segunda vez que disputo os Jogos Escolares", comentou a atleta.

No futsal, Ginásio Carlos Fernando Maria Oliveira, quem também se recuperou foi a Escola Ethevaldo Damazio, do meia Diego, de 13 anos. De malas prontas para atuar no Vasco da Gama-RJ, após passar por uma peneira no Rio de Janeiro, ele marcou quatro gols na vitória por 6 a 1 de sua equipe diante da Escola Mario Trindade, de Ibatiba. Na estreia, o time teresense foi derrotado pela Reverendo A. S. Cosmo, de Vila Velha, por 4 a 2 (Diego marcou um). Na modalidade, porém no feminino, apenas a Escola Ulysses Alvares, de Vila Velha, já garantiu a classificação para as semifinais.

No handebol, entre as meninas, o CELP, de Cachoeiro de Itapemirim, também conquistou a vaga para a sequência da competição.

RESULTADOS

Basquete Feminino

Bairro Altoé (Nova Venécia) 2 x 77 UMEF Nice de Paula (Vila Velha)

Santa Isabel (Domingos Martins) 23 x 26 CE Linhares (Linhares)

Basquete Masculino

Colégio Cristo Rei (Cachoeiro de Itapemirim) 58 x 2 Astrogildo C. Setubal (Conceição da Barra)

Escola Alternativa Lago dos Cisnes (São Mateus) 11 x 21 Amarílis Fernandes Garcia (Anchieta)

Colégio Marista (Vila Velha) 52 x 8 EMEF Santa Cruz (Aracruz)

Futsal Feminino

EMEF Ezequiel Fraga Rocha (Aracruz) 3 x 0 EEEFM Águia Branca (Águia Branca)

CEIER (Boa Esperança) 5 x 1 Graça Aranha (Santa Maria de Jetibá)

EMEF Jorge D. A. Donati (Conceição da Barra) 3 x 3 Amarílis Fernandes Garcia (Anchieta) - pênaltis 4 x 3

Ulysses Alvares (Vila Velha) 2 x 0 Santa Luzia (Conceição do Castelo)

EMEF Córrego Dumer (São Domingos do Norte) 0 x 2 EEEFM Dr. José Moyses (Cariacica)

Roque Telles (Atílio Vivácqua) 4 x 0 EMEF Deocleciano de Oliveira (Guaçuí)

Futsal Masculino

Amarilis Fernandes Garcia (Anchieta) 3 x 3 EMEF Dr. Maria Vello Silvares (Conceição da Barra) - pênaltis 7 x 8

EMEF Placidino Passos (Aracruz) 3 x 2 Reverendo A. S. Cosmo (Vila Velha)

EMEF Professor Ethevaldo Damazio (Santa Teresa) 6 x 1 Escola Maria Trindade (Ibatiba)

Colégio Passionista (Cariacica) 0 x 0 EEEFM Antonio Santos Neves (Boa Esperança) - pênaltis 2 x 3

EMEF Deocleciano de Oliveira (Guaçuí) 1 x 5 Daniel Comboni (Ecoporanga)

Handebol Feminino

CELP (Cachoeiro de Itapemirim) 11 x 8 João Bastos (Barra de São Francisco)

Sebastião Pivetta (Santa Teresa) 10 x 14 Dr. Adauto Santos (Nova Venécia)

Colégio Castro Alves (Cariacica) 42 x 1 EMEF Marinalva Aragão Amorim (Guarapari)

Emir de Macedo (Pinheiros) 19 x 6 Colégio Cristo Rei (Linhares)

Handebol Masculino

Colégio Castro Alves (Cariacica) 32 x 10 Benonio Falcão de Gouveia (Conceição da Barra)

EMEF Isaura Marques da Silva (Guaçuí) 0 x 49 Colégio Cristo Rei (Linhares)

Colégio Expoente (Castelo) 22 x 23 Daniel Comboni (Ecoporanga)

Benevenuto Oliveira (Baixo Guandu) 17 x 15 Eloy Miranda (Fundão)

Victor Hugo (Marechal Floriano) 8 x 22 Santos Cavaleira (Alegre)

Ana Araújo (Alfredo Chaves) 22 x 10 Bairro Altoé (Nova Venécia)

Vôlei Feminino

CIAC (Cachoeiro de Itapemirim) 2 x 0 EMEF Ilda F. da Fonseca Martins (São Gabriel da Palha)

Ana Araújo (Alfredo Chaves) 0 x 2 EEEFM Arariboia (Pancas)

EMEF Santa Cruz 0 x 2 EMEF Deocleciano de Oliveira (Guaçuí)

Dr. Jones dos Santos Neves (Baixo Guandu) 0 x 2 Senador J. M. Calmon (Vila Velha)

Escola Mariano F. de Nazareth (Domingos Martins) 2 x 1 Amarílis Fernandes Garcia (Anchieta)

Escola São Domingos (Vitória) 2 x 0 Professora Maria Magdalena da Silva (Ponto Belo)

Vôlei Masculino

Antonio Valesini (Santa Teresa) 2 x 0 Antonio Carneiro (Guaçuí)

Escola São Domingos (Vitória) 2 x 0 Sirena Rezende (Alegre)

Domingos Perim (Venda Nova do Imigrante) 2 x 0 Casa M. A Ciranda (Nova Venécia)

Leopoldina Rocha (Itapemirim) 2 x 0 Benonio Falcão de Gouveia (Conceição da Barra)