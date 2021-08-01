Etapa do Tour da França no Rio lança uniformes dos ciclistas

Crédito: Divulgação

A organização do L'Étape Rio divulgou os uniformes dos ciclistas amadores para o evento na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A etapa carioca será realizada entre os dias 19 a 21 de novembro e terá os percursos de 111 e depois 62 km. As inscrições ainda estão abertas.

Para a prova na Marina da Glória, uma das sedes dos Jogos Olímpicos, os uniformes foram cuidadosamente desenhados para que os atletas usem a tradicional Jersey, material específico para o ciclismo. Entre os uniformes, um dos mais chamativos é o que traz o amanhecer do Rio de Janeiro (RJ).

A peça será usada na categoria Desafiados, que contará com a participação do campeão olímpico do vôlei Nalbert e da atriz Amandha Lee. Ambos participaram de outras edições do L'Étape no estado de São Paulo.

-Recebi o uniforme de desafiado. Achei as cores bem legais. Além de tudo, a qualidade do material e o layout dele são muito bons. Vou usar na prova e, certamente, nos meus pedais aqui no Rio de Janeiro (RJ)-destacou o ex-atleta Nalbert, que divide os treinos com a função de comentarista de vôlei.

Na versão oficial, que todos os participantes vão receber, também são exploradas cores mais chamativas, com tons esverdeados que vão homenagear a natureza carioca.