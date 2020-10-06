Etapa do Giro da Itália tem chegada sensacional; português segue em 1°

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Não foi desta vez que Peter Sagan acabou com o seu jejum de vitória. Na quarta etapa do Giro da Itália - Catania até Villafranca Tirrena, 149km com uma montanha dura na metade do percurso e final em plano - o ciclista mais midiático e idolatrado da atualidade puxou o sprint nos 300 metros finais, assumiu a liderança, mas chegou embolado com Arnaud Demare (francês da Groupama) e Davide Ballerini (italiano da quickstep). A diferença entre os três primeiros foi de menos de 10cm (um pneu) e o vencedor foi somente definido no photofinnish, cinco minutos depois da chegada: deu o campeão francês Demard. Sagan, eslovaco que defende a Bora, chegou em segundo lugar e segue sem vencer uma etapa nas provas ciclísticas desde julho de 2019. Ballerini foi o terceiro.

Como a prova teve final plana, definida pelos velocistas com todo o pelotão em bloco com o mesmo tempo do líder (3h22m13s), não ocorreu diferença na liderança da classificação geral. O português João Almeida (Quickstep) está em primeiro lugar com 11h06m36s. Almeida entrou na etapa com o mesmo tempo do vice-líder, o equatoriano Jonathan Caicedo, mas ganhou bônus de tempo em disputa intermediárias e agora está 2s do atleta da EF. Pello Bilbao (espanhol da TBM) é o terceiro, 39s atrás.