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Etapa de Goiânia marca o retorno do público a Stock Car após dois anos

Segunda etapa da temporada 2022 será a primeira com acesso dos fãs desde o início da pandemia. Corrida será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna...

Publicado em 02 de Março de 2022 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 18:23
Nesta quarta-feira (02), a Vicar, promotora da Stock Car, iniciou a venda de ingressos para etapa de Goiânia, que ocorrerá nos dia 19 e 20 de março no Autódromo Internacional Ayrton Senna. O evento será o primeiro com o retorno do público desde o início da pandemia, em 2020. A corrida também contará com a abertura da temporada da Stock Series (categoria de acesso à Stock Pro) e a segunda etapa da Copa HB20.
A última vez que aconteceu uma rodada dupla com a presença dos fãs foi em 24 de novembro de 2019. Na ocasião, Gabriel Casagrande e Felipe Fraga venceram as duas corridas disputadas.Protocolo:​A Stock Car seguirá um protocolo de segurança expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, que respeitará a lotação máxima de 60% da capacidade de acomodação do local.
Pessoas com 12 anos ou mais devem possuir esquema vacinal completo (duas doses ou dose única). Todos deverão apresentar documento com foto original e comprovante da imunização contra Covid-19.
Outras opções de comprovação são o teste RT-PCR ou ainda o teste rápido de antígeno para SARS-CoV2 com resultado negativo, realizado em até 48 horas antes do evento.
Informações sobre ingressos:​Os ingressos serão disponibilizados para o Setor Platô A, a área gramada com visibilidade para a pista, na reta dos boxes. Haverá permissão para entrada no autódromo com cadeiras de praia e guarda-sóis para acomodação no setor, cujo valor do ingresso é de R$ 100, com meia entrada a R$ 50.
Todos os ingressos serão válidos para os dois dias de evento, em 19 e 20 de março. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla ou, sem a taxa de conveniência, na bilheteria do próprio Autódromo Internacional Ayrton Senna: Rodovia GO 020, Km 04, s/n, Parque Lozandes, Goiânia (GO), com acesso pelo Portão 02. Horários de atendimento: sábado, 19 de março, entre 9h e 17h; domingo, 20 de março, das 8h até o fim do evento.
Mais detalhes sobre o protocolo sanitário e compra de ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.
Crédito: StockCarvoltaráaterpúblicoemMarço-Divulgação

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