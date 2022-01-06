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Etapa de Criciúma do STU National abre calendário do skate em 2022

Cidade catarinense receberá o evento de 13 a 23 de janeiro. Vários skatistas olímpicos, como a medalhista de prata de street Rayssa Leal, já estão confirmados
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LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 16:02

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 16:02

A etapa de Criciúma do STU National abrirá a temporada do skate brasileiro entre os dias 13 e 23 de janeiro, no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, local dos mais modernos do país para a prática do esporte. O evento válido pelo Circuito Brasileiro de Skate e dará pontuação máxima no ranking nacional.
A primeira semana será dedicada ao Street e a segunda, ao Park, nas duas categorias (feminino e masculino). E seguirá todos os protocolos vigentes na cidade para a realização de um evento seguro. O STU National contará com um controle de entrada para o público, onde será exigido o cartão de vacinação. Pessoas não imunizadas não terão acesso. O mesmo procedimento será adotado com atletas e imprensa.
Vários atletas olímpicos já estão confirmados, como Rayssa Leal, Pedro Barros, Pâmela Rosa, Luizinho, Isadora Pacheco, Yndiara Asp, Dora Varella e Pedro Quintas. Além de Lucas Rabelo, vice-campeão mundial no Super Crown de Jacksonville, nos Estados Unidos, e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, na Colômbia. Sem falar em promissores talentos, como o catarinense Kalani Konig, 14 anos, que integra a seleção brasileira sub-15, e Gui Khury, de apenas 13 anos, mais jovem skatista, por exemplo, a completar a manobra 1.080 no vertical.
- Nossa parceria com o STU tem sido muito importante para a realização do Circuito Brasileiro de Park e Street nos últimos anos. E mantendo a tradição de promover eventos de alto nível técnico, integrando todo o lifestyle do skate à competição. Esses dois aspectos são vitais para a CBSk, nesse movimento de estruturação do skate institucional no Brasil. Agradecemos também à cidade de Criciúma por mais uma vez abrir esse espaço para sediar o evento que abre a temporada - comentou Eduardo Musa, presidente da Confederação Brasileira de Skate.
- São investimentos que projetam Criciúma no cenário do turismo nacional e abrem portas para que grandes eventos sejam realizados por aqui. Temos o prazer de sediar mais uma vez o STU National, com uma estrutura preparada para receber atletas e visitantes, e proporcionar boas experiências a quem vier prestigiar - ressaltou o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro.
Skate, cultura, turismo e movimentação da economia local. O idealizador da plataforma STU, Diogo Castelão, comemora a retomada do calendário nacional, agora totalmente presencial. Com a proposta de investir no esporte e contribuir para as mudanças sociais, o evento conta com parceria do banco BV.
- Após um ano mágico, temos todos trabalhado muito forte para que em 2022 o skate siga sua trajetória ascendente e se consolide cada vez mais em todo o país, pelo movimento criativo, plural e inclusivo que ele representa. Serão dois finais de semana incríveis com cobertura completa e alcance mundial. O Brasil certamente continuará sendo protagonista no skate mundial por muitos anos - disse Castelão.
Crédito: EtapadeCriciúmadoSTUNationalabriráocalendáriodoscampeonatosdeSkateem2022(Foto:JúlioDetefon/Divulgação

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