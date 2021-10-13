Estrelas do vôlei de praia viram atendentes no Mundial de Beach Tennis

Crédito: Manuella Schorchit/Jungle

Conhecidos por serem dois dos principais jogadores de vôlei de praia do Brasil, Rebecca e Guto viveram momentos inusitados no último domingo, no Mundial de Beach Tennis, que foi disputado em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Convidados por sua patrocinadora Jungle, que também assinou patrocínio ao evento, os dois receberam o público no stand da marca, deram uma de vendedores e puderam acompanhar o tetracampeonato do Brasil na competição.

Acostumados a estarem na areia, mas dentro das quadras, os dois aprovaram a experiência, principalmente por poderem interagir diretamente com o público. E por poderem virar torcedores, já que normalmente estão do outro lado.

- Foi uma experiência nova no stand. É muito bom poder voltar a receber o carinho das pessoas e ver que, aos poucos, o esporte está voltando ao normal. Poder fortalecer esse vínculo com o público é fundamental, ainda mais mostrando para eles um pouco sobre Jungle, que joga literalmente junto comigo há dois anos. Durante esse tempo eu cresci como atleta e eles cresceram como empresa. É incrível construir isso juntos - disse a atleta olímpica Rebecca, que havia acabado de conquistar um bronze na segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia.

- A estrutura do evento estava incrível e pudemos ver tudo de perto. Ainda tivemos a oportunidade de interagir com o público, com competidores, mostrar tudo de bom que Jungle proporciona. Tenho muito orgulho de ser um atleta desse time, representante de um produto brasileiro e 100% natural. É muito gratificante ver que eles estão sempre presentes nos maiores eventos esportivos, não só no nosso vôlei de praia - encerrou Guto.