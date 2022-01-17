Estadual feminino de futsal começa com goleadas em três partidas

União Jucu e União Futsal se enfrentaram pelo Estadual feminino de Futsal Crédito: Alef Jordan/União Jucu

O Campeonato Estadual Capixaba de Futsal Feminino começou neste domingo (16), com uma chuva de gols. O União Jucu venceu o União Futsal por 3 a 1, já o Arsenal superou o Futsal David por 17 a 2. O Colatina Futsal venceu o São Gabriel da Palha pelo placar de 4 a 0.

No jogo entre União Jucu e União Futsal, pela chave Metropolitana, as equipes chegaram com propostas distintas. Enquanto as meninas de Jucu tentavam pressionar, o União Futsal se manteve concentrado na defesa. Com oportunidades perdidas pelos dois lados, quem abriu o placar foi o União Jucu, com Paloma, ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, mantendo a proposta, o União Jucu ampliou o placar com Gabi e Naná. No final da partida o União Futsal ainda conseguiu diminuir, mas não suficiente para evitar a derrota. Ao final da partida: União Futsal 1 x 3 União Jucu.

Também pela chave Metropolitana, o Arsenal aplicou uma sonora goleada pra cima do Futsal David, de Aracruz, com destaque para Taiane, que fez oito gols e se isolou na artilharia da competição.

No confronto da chave Norte, São Gabriel da Palha venceu o Colatina por 4 a 0 e deu passo importante rumo a classificação à semifinal.

PRÓXIMA RODADA

Em duelo decisivo na próxima rodada, que já acontece nesta quarta (19), União Jucu e Arsenal se enfrentam, com mando de quadra da equipe de Jucu, na Sesport, em Vitória, às 20H15. Quem vencer já se classifica para a fase seguinte, já que as duas equipes venceram os jogos de estreia.

Na outra partida da chave Metropolitana, no dia 22, o Futsal David recebe, em Aracruz, o União Futsal, com ambas as equipes precisando da vitória. No jogo da chave Norte, entre Colatina Futsal e SK Boa Esperança, também no dia 22, o Colatina precisa vencer para continuar com chances. Já o Boa Esperança estará classificado em caso de vitória.

COMPETIÇÃO