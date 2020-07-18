Esquiva: 'Lutando pelo cinturão esse ano ou não, sigo me preparando'

Crédito: Mario Palhares/ Boxing For You

Olá, amigos leitores! Como anunciado aqui no LANCE!, vou lutar novamente no Brasil na edição de número 9 do Boxing For You. Será em 29 de agosto contra um adversário ainda não definido. Sei que não será pelo título mundial dos médios, mas será importante para me dar ritmo de combate. Mesmo tendo atuado em 29 de fevereiro, também no B4Y, estou como qualquer outro esportista numa quarentena interminável. Mas tenho que seguir as recomendações, pois amo minha família e amigos. A situação que vivemos é muito triste e nos faz refletir sobre o mundo.

Mesmo em casa, sigo treinando e mantendo minha forma. Meu treinador, que é o Robson Garcia, me manda as atividades diárias por WhatsApp e aplico nos meus equipamentos aqui em casa, em Vila Velha, no Espírito Santo. Mas o boxe precisa muito de outra pessoa ao seu lado para fazer movimentação. Confesso que treinar sozinho é ruim. Estou respeitando os protocolos de segurança e sei que o Boxing For You fará o mesmo. Um exemplo disso é que só estão programadas quatro lutas e teremos uma restrição enorme de pessoas na Arena de Lutas em agosto. É o que devemos fazer!

Na live que fizemos no mês passado com o L!, eu falei sobre as sondagens que meu manager estava fazendo para tentar lutas nos Estados Unidos e no Brasil. Ainda estávamos vivendo - e continuamos, infelizmente - essa assustadora pandemia. Fica muito difícil enxergar muita coisa que não seja muito bem pensada, com número de pessoas reduzido e tudo mais. É, não está fácil!

Disse na oportunidade que estava na expectativa de ter uma luta por cinturão ainda esse ano. A Top Rank disse que talvez tenha um evento mais pra frente, mas agora temos que viver dia a dia, lutando pelo cinturão esse ano ou não, eu sigo me preparando. É só marcar que eu viajo Estados Unidos e me preparo, pois lá tem sparing que preciso e treinamento mais certo para mim.