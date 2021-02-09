Esquiva faz sparring com campeão mundial antes de luta nos EUA

Crédito: @EsquivaFalcão

O brasileiro Esquiva Falcão segue em Riverside, nos Estados Unidos, visando seu próximo combate como profissional, marcado para 20 de fevereiro, contra o russo Artur Akavov. O combate na categoria dos médios será em Las Vegas, nos Estados Unidos, com todo o protocolo de segurança contra o Covid-19 exigido pelas autoridades locais.

Sob o comando de Robert Garcia, o medalhista olímpico faz sparrings contra adversários de alto nível, como o porto-riquenho Carlos Adames e o norte-americano Anthony David Benavidez, que tem dois cinturões mundiais em categorias diferentes.

A preparação segue intensa com dois treinos diários, incluindo atividades aeróbicas e de musculação. O atleta está próximo de entrar no peso para o combate, que será no máximo combinado de 162 libras ou 73.48kg.

- Estamos treinando três vezes por dia, sendo muito puxado, muito bom! Porque o adversário que eu vou lutar é o melhor até hoje no profissional! Acredito que vai ser uma boa luta, estou preparando muito bem! Meu adversário teve chances de cinturão mundial e agora é a minha vez. Então acredito que uma vitória por nocaute vai me deixar bem próximo do meu objetivo - disse Esquiva Falcão.

O medalhista olímpico está entre os melhores do mundo em três organizações de boxe internacional nos médios (até 72,5 kg). Seu desempenho após a medalha de prata de Londres 2012 é de 27 lutas e 27 vitórias, sendo 19 por nocaute.

- Eu e minha equipe estamos treinando, focando nesse adversário. Vai ser uma boa luta, eu conto com a torcida de todos! Vamos para mais uma vitória e se Deus quiser vai ser uma vitória por nocaute - contou o capixaba.