Esquiva Falcão voltará aos ringues em fevereiro de 2021

Crédito: Mikey Williams/Top Rank

O boxeador brasileiro Esquiva Falcão confirmou, nesta terça-feira, a sua volta aos ringues. Será em 20 de fevereiro de 2021, contra o russo Artur Akavov. A luta será em Las Vegas, nos EUA, com todo o protocolo de segurança contra COVID-19 exigido pelas autoridades locais.

Invicto como profissional, o medalhista olímpico soma 27 vitórias em 27 combates, com 19 nocautes. Foram quatro nocautes seguidos nas últimas apresentações. O adversário russo tem 20 vitórias e apenas três derrotas na carreira. A luta será no peso máximo combinado de 162 libras ou 73.48kg.

Esquiva Falcão está entre os sete primeiros nos três maiores conselhos de boxe do mundo na categoria dos médios. O atleta exigiu a partir de 2021 enfrentar lutadores mais bem colocados no ranking para desafiar na próxima temporada os campeões mundiais. A Top Rank chegou a projetar esse duelo Brasil x Rússia para 2020, mas a pandemia de COVID-19 impediu.

- Foi uma ótima escolha o russo Akavov. Daqui pra frente a pedreira só vai aumentar. Já estava bem preparado antes das festas de fim de ano e sigo no ritmo em casa, no Brasil. Voltando para os Estados Unidos o trabalho se intensifica e vamos ser campeões - disse Esquiva Falcão, que completou recentemente 31 anos e mora em Vila Velha (ES).

Em 2020, Esquiva Falcão fez duas lutas, todas pela plataforma Boxing For You. Em 29 de fevereiro, ele nocauteou o argentino Jorge Daniel Miranda. Mais recentemente, em agosto, o capixaba voltou ao ringue do B4Y e derrubou no primeiro round o paraense radicado em Manaus (AM) Morramad Araújo.