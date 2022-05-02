Esquiva Falcão tem rival definido para prévia do cinturão mundial no Boxing For You

O argentino Cristian Fabian Ríos foi anunciado nesta segunda-feira como adversário do brasileiro Esquiva Falcão na 11ª edição do Boxing For You, marcada para 29 de maio, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP).

O experiente boxeador do país vizinho quer estragar os planos do medalhista olímpico na categoria dos médios ( até 72,5 kg) de ser campeão mundial ainda em 2022.

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O evento na capital paulista será o último do medalhista olímpico antes encarar o cazaque Gennadiy Gennadyevich Golovkin, o Triplo G, ou outro atleta definido pela Top Rank pelo título mundial dos médios (até 73 kg) da IBF - Federação Internacional de Boxe.

O até então detentor do cinturão dos médios da IBF levou o combate para os pontos. Agora, ao se colocar como desafiante de Esquiva Falcão, Cristian Fabian Ríos se disse pronto para mostrar a força do boxe argentino no mundo.

- Não há segredo no boxe! Já lutei contra um campeão do mundo e soube pegar duro. Levei o Lemieux, que nocauteava todo mundo, para a decisão dos juizes. Os atletas olímpicos são muito bem preparados e técnicos. Do meu lado estou treinando forte e com o peso quase batido para encarar o Esquiva Falcão - explicou Cristian Fabian Ríos, que treina em Buenos Aires e já disputou títulos nacionais e latinos.- O boxe argentino tem muita competitividade e os atletas se preparam bem. Cada luta tem sua particularidade e eu sei bater bem também. Meu forte também é a preparação física.

Atualmente, os argentinos campeões do mundo são Brian Castaño (médio-ligeiro) e Fernando Martinez (super-moscas), mas a lista teve Gustavo Ballas e Uby Sacco nos anos 1980, Carlos Monzon e Víctor Galíndez nos anos 1970.

Os mais próximos do topo mundial entre os brasileiros são Esquiva Falcão e Robson Conceição, ambos agenciados por Sergio Batarelli e Top Rank, co-promotora do Boxing For You.

- Certamente o atleta chegará pleno para encarar o Esquiva Falcão, que terá um grande risco pela frente. Nunca o brasileiro pegou um argentino tão forte como o Cristian Ríos. Meu atleta é um cara experiente e valente, vendeu caro a derrota por pontos para o canadense David Lemieux, ex-campeão do mundo. Sabemos que o brasileiro é da Top Rank e luta muito nos Estados Unidos - explicou Rosendo Tapia, promotor argentino e ex-boxeador.

- Os boxeadores argentinos são muito fortes e seguramente Cristian Rios está apto para vencer um atleta olímpico e tão premiado como Esquiva Falcão. A experiência pode fazer a diferença neste momento.

O Boxing For You 11 é assinado pela Top Rank, maior promotora de lutas do mundo e gestora com o brasileiro Sergio Batarelli da carreira do medalhista de Londres 2012.

A escolha pela luta no país foi estratégica, já que Esquiva é um dos maiores nomes da história da nobre arte no país e atrai atenção da mídia, patrocinadores e fãs.Espera pelo rival da luta pelo cinturão

O atleta capixaba tem que esperar pela definição da IBF para saber com quem luta pelo cinturão mundial. Além disso, foi um pedido da Top Rank a realização do combate em São Paulo (SP).

- Mais um Brasil x Argentina na minha carreira e certamente mais uma vitória para o meu país. É muito bom lutar contra eles, são técnicos e muito catimbeiros, não vendem a derrota fácil. Não vou dar chance nenhuma pra ele, pois sei que eles esperam por uma brecha - contou Esquiva Falcão, de 32 anos.

O brasileiro fará sua 30ª luta como profissional após deixar a carreira olímpica em 2014. São 29 vitórias, sendo 20 por nocaute. Esquiva já enfrentou dois argentinos até o momento, duas vezes contra Jorge Daniel Miranda e outra com Guido Nicolas Pitto. A última apresentação do capixaba foi em novembro de 2021, vitória por decisão dividida contra o até então invicto Patrice Volny (Canadá) no Mandalay Bay Resort & Casino, em Las Vegas.