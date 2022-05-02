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Esquiva Falcão tem rival definido para prévia do cinturão mundial no Boxing For You

Argentino Cristian Fabian Ríos vem ao Brasil para tentar parar sequência invicta de medalhista olímpico rumo ao topo do mundo...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 15:49
O argentino Cristian Fabian Ríos foi anunciado nesta segunda-feira como adversário do brasileiro Esquiva Falcão na 11ª edição do Boxing For You, marcada para 29 de maio, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP).
O experiente boxeador do país vizinho quer estragar os planos do medalhista olímpico na categoria dos médios ( até 72,5 kg) de ser campeão mundial ainda em 2022.
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O evento na capital paulista será o último do medalhista olímpico antes encarar o cazaque Gennadiy Gennadyevich Golovkin, o Triplo G, ou outro atleta definido pela Top Rank pelo título mundial dos médios (até 73 kg) da IBF - Federação Internacional de Boxe.
O até então detentor do cinturão dos médios da IBF levou o combate para os pontos. Agora, ao se colocar como desafiante de Esquiva Falcão, Cristian Fabian Ríos se disse pronto para mostrar a força do boxe argentino no mundo.
- Não há segredo no boxe! Já lutei contra um campeão do mundo e soube pegar duro. Levei o Lemieux, que nocauteava todo mundo, para a decisão dos juizes. Os atletas olímpicos são muito bem preparados e técnicos. Do meu lado estou treinando forte e com o peso quase batido para encarar o Esquiva Falcão - explicou Cristian Fabian Ríos, que treina em Buenos Aires e já disputou títulos nacionais e latinos.- O boxe argentino tem muita competitividade e os atletas se preparam bem. Cada luta tem sua particularidade e eu sei bater bem também. Meu forte também é a preparação física.
Atualmente, os argentinos campeões do mundo são Brian Castaño (médio-ligeiro) e Fernando Martinez (super-moscas), mas a lista teve Gustavo Ballas e Uby Sacco nos anos 1980, Carlos Monzon e Víctor Galíndez nos anos 1970.
Os mais próximos do topo mundial entre os brasileiros são Esquiva Falcão e Robson Conceição, ambos agenciados por Sergio Batarelli e Top Rank, co-promotora do Boxing For You.
- Certamente o atleta chegará pleno para encarar o Esquiva Falcão, que terá um grande risco pela frente. Nunca o brasileiro pegou um argentino tão forte como o Cristian Ríos. Meu atleta é um cara experiente e valente, vendeu caro a derrota por pontos para o canadense David Lemieux, ex-campeão do mundo. Sabemos que o brasileiro é da Top Rank e luta muito nos Estados Unidos - explicou Rosendo Tapia, promotor argentino e ex-boxeador.
- Os boxeadores argentinos são muito fortes e seguramente Cristian Rios está apto para vencer um atleta olímpico e tão premiado como Esquiva Falcão. A experiência pode fazer a diferença neste momento.
O Boxing For You 11 é assinado pela Top Rank, maior promotora de lutas do mundo e gestora com o brasileiro Sergio Batarelli da carreira do medalhista de Londres 2012.
A escolha pela luta no país foi estratégica, já que Esquiva é um dos maiores nomes da história da nobre arte no país e atrai atenção da mídia, patrocinadores e fãs.Espera pelo rival da luta pelo cinturão
O atleta capixaba tem que esperar pela definição da IBF para saber com quem luta pelo cinturão mundial. Além disso, foi um pedido da Top Rank a realização do combate em São Paulo (SP).
- Mais um Brasil x Argentina na minha carreira e certamente mais uma vitória para o meu país. É muito bom lutar contra eles, são técnicos e muito catimbeiros, não vendem a derrota fácil. Não vou dar chance nenhuma pra ele, pois sei que eles esperam por uma brecha - contou Esquiva Falcão, de 32 anos.
O brasileiro fará sua 30ª luta como profissional após deixar a carreira olímpica em 2014. São 29 vitórias, sendo 20 por nocaute. Esquiva já enfrentou dois argentinos até o momento, duas vezes contra Jorge Daniel Miranda e outra com Guido Nicolas Pitto. A última apresentação do capixaba foi em novembro de 2021, vitória por decisão dividida contra o até então invicto Patrice Volny (Canadá) no Mandalay Bay Resort & Casino, em Las Vegas.
Crédito: OargentinoCristianFabianRíosseráoadversáriodeEsquivaFalcão(Foto:Divulgação

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